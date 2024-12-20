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  4. Kim der 52? Sofia Vergara derin dekolteli dantel korse ile fiziğini sergiledi

Kim der 52? Sofia Vergara derin dekolteli dantel korse ile fiziğini sergiledi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
20.12.2024 15:22
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Modern Family'nin yıldızı Sofia Vergara, iddialı tarzıyla adından söz ettirdi. 52 yaşındaki Vergara'nın arkadaşlarını gölgede bırakan tarzına beğeni yağdı.

Kim der 52? Sofia Vergara derin dekolteli dantel korse ile fiziğini sergiledi

Sofia Vergara, New York'ta arkadaşlarıyla geçirdiği geceyi eğlenceli bir şekilde kutlarken, paylaştığı bir dizi cesur fotoğrafla dikkatleri üzerine çekti.

52 yaşındaki oyuncu, cesur bir şekilde derin dekolteli bordo dantel korseyle göğüs dekoltesini sergileyerek oldukça iddialı bir görüntü sergiledi.

Sofia ayrıca, vücut hatlarına mükemmel uyum sağlayan, siyah deri pantolon giydi.

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Modern Family yıldızı, şık kombinini ışıltılı elmas takılarla tamamladı.

Kolombiyalı güzel, "Hazırım, partiye gidiyorum" mesajını yazdığı pozlarıyla hayranlarını mest etti.

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BOL BOL SU İÇİYOR

Güzel isim bu fit görünümünü ise sağlıklı beslenmeye borçlu. Sofia "Çok fazla sebze tüketiyorum. Yeşil çay içiyorum ve yaban mersini yiyorum. Geceleri de papatya çayıma bir kaşık toz kolajen ekliyorum. Bol miktarda da su içiyorum" diyerek nasıl beslendiğini açıklamıştı.

İddialı pozlar... 52 yaşında efsane gözükmesinin sırrı İddialı pozlar... 52 yaşında efsane gözükmesinin sırrı
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Sofía Vergara
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