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  4. Kim Kardashian 95 milyon dolara jet aldı! Sıfırdan dekore etti

Kim Kardashian 95 milyon dolara jet aldı! Sıfırdan dekore etti

01.03.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian otomobillerine 100 milyon dolar harcayarak evine uygun renklere boyatmıştı. Kim Kardashian şimdi de 95 milyon dolara bir jet aldı. Kardashian, tüm uçağı kişisel ihtiyaçlarına ve tarzına uyacak şekilde sıfırdan dekore etti.

Servetini bir yıldan kısa bir sürede yüzde 50’den fazla artıran Kim Kardashian kazandığı parayı hiç düşünmeden harcıyor. Forbes dergisi, Nisan 2021’de Kardashian’ın servetini 1 milyar dolar olarak açıklamıştı. Bazı kaynaklarda 1,2 milyar dolar olarak da yazıldı. Kardashian’ın yüzde 35’lik hisseye sahip olduğu Skims’in değeri 900 milyon dolar civarında.

Kardashian kazandığı parasını konforlu bir yaşam için hiç düşünmeden kullanırken sınırları zorluyor. Kardashian özel uçaklara erişim sıkıntısı olmamasına rağmen, ailesiyle birlikte rahat ve güvenli bir şekilde seyahat etmek için kendi uçağının olmasının en iyisi olacağını düşündü.

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95 milyon dolarlık bir jet alan Kardashian, tüm uçağı kişisel ihtiyaçlarına ve tarzına uyacak şekilde sıfırdan dekore etti.

Kardashian, misafirlerine kendilerini olabildiğince rahat hissetmeleri için bir çift Skims terlik ve pijama hediye ediyor.

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Kim Kardashian
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