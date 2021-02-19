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Kim Kardashian'a ayrılık yaradı! Bitki bazlı beslenme sırrı

19.02.2021 13:39 | Son Güncelleme:
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Kim Kardashian'a ayrılık yaradı! Bitki bazlı beslenme sırrı

Kim Kardashian ile boşanma aşamasında olduğu konuşulan rap şarkıcısı Kanye West zor günler geçiriyor. Kim Kardashian ise seksi paylaşımlarıyla nispet yapıyor.

Bir süredir Kim Kardashian'la boşanma aşamasında olduğu konuşulan Kanye West'in anksiyete bozukluğu yaşadığı öne sürüldü. Bu haberlerin ardından ise Kim Kardashian'dan yeni paylaşımlar geldi.

Adeta "Ne kaybettiğine dön bak" mesajı veren Kim aynı zamanda seksi fiziğinin sırrını da verdi.

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Bitki baslı diyetle fit bir görünüme sahip olan Kim Kardashian'ın belinin inceliği herkesi şaşırttı. Kim Kardashian son dönemlerde deniz yosunu smoothielerinden Cheetos'a kadar her şeyi yese de ağırlıklı bitki bazlı besleniyor ve spor yapıyor.

Kim Kardashian'la ayrılmak Kanye West'e iyi gelmediKim Kardashian'la ayrılmak Kanye West'e iyi gelmedi

Kim, hayranlarına genellikle kahvaltıda ve öğle yemeğinde ne yediği hakkında ayrıntılı bilgi verdi ve şöyle yazdı: 'Kahvaltıda yulaf ezmesi ve vegan sosis, öğle yemeğinde vegan tacolar benim favorim! Salatalar da güzel! '

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Kim Kardashian daha önce büyük kızının pesketaryen beslendiğini açıklamıştı.

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Kargo pantolonu ve beyaz gömleğiyle dikkat çeken Kim "İyiyim" mesajı verdi.


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