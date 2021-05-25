Kim Kardashian’a çalışanlarından maaş ödememe suçlaması

Kim Kardashian, evinde çalışanlar tarafından maaşlarının ödenmediği ve haklarının verilmediği gerekçesiyle dava edildi. 40 yaşındaki reality show yıldızı, Hidden Hills’teki evinde çalışanları tarafından ödenmemiş ücretleri ve yan haklarını alamadıkları iddiasıyla dava edildi.

Kim Kardashian’ın yedi çalışanı, işe alındıkları tarihte kendilerine tam zamanlı çalışanlar oldukları söylenmesine rağmen, gündelik çalışan muamelesiyle karşılaştıklarını iddia etti.

KİM KARDASHİAN AÇIKLAMA YAPTI

Kim Kardashian’ın bir temsilcisi TMZ'ye konuşarak, mülkte devam eden bakım ve temizlik hizmetleri için çalışanların bir şirket tarafından tutulduğunu, Kardashian’ın bu şirketin işlerini nasıl yönettiğinden ve doğrudan personeliyle yaptıkları anlaşmalardan sorumlu olmadığını öne sürdü. Temsilci, “Kim, aracı şirketle çalışanlar arasındaki meselenin bir an önce hallolmasını, şirketin en kısa sürede çalışanların sorununu gidermesini umuyor” dedi.

KANYE WEST’LE BOŞANMA DAVASI SÜRÜYOR

Mahkeme belgelerine göre, çalışanlar, kendilerine maaş bordolarının verilmediğini, maaşlarının düzenli bir programa göre ödenmediğini, kendilerine yemek ve dinlenme molaları verilmediğini, harcamaları için uygun şekilde geri ödemelerinin yapılmadığını, çalışma saatlerini kaydedilmesi için bir sistem sağlanmadığını ve fazla mesai için ödeme yapılmadığını iddia etti.

Çalışanlar zararlarının tazmin edilmesini talep etti. Öte yandan Kim Kardashian'ın, dört çocuğunun babası Kanye West ile de boşanma davası sürüyor.

