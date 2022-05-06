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Kim Kardashian'a Marilyn Monroe'nun saçını hediye ettiler

06.05.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak bilinen Met Gala'ya Marilyn Monroe'nun ikonik elbisesiyle katılarak büyük bir sürpriz yapan Kim Kardashian’a; Monroe’nun saçından bir tutam hediye edildi.

Kim Kardashian'a Marilyn Monroe'nun saçını hediye ettiler

2022 Met Gala'ya kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi Pete Davidson ile katılan ünlü reality yıldızı ve girişimci Kim Kardashian, Marilyn Monroe'nun 1962 yılında giydiği ikonik elbiseyi giyerek kırmızı halıya damga vurmuştu.

Kim Kardashian Met Gala'ya Marilyn Monroe'nun ikonik elbisesiyle katıldıKim Kardashian Met Gala'ya Marilyn Monroe'nun ikonik elbisesiyle katıldı

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İKONİK ELBİSEYİ GİYDİ

Kim Kardashian'ın kıyafeti, Hollywood'un efsane sarışını Marilyn Monroe'nun, 19 Mayıs 1962'de dönemin ABD Başkanı John F. Kennedy'nin 45'inci doğum gününde giydiği elbisenin aynısıydı

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MONROE'NUN SAÇINDAN BİR TUTAM

Hollywood ikonunun orijinal elbisesini giyme şansını elde eden yıldıza, Monroe'nun saçlarından bir tutam hediye edildi.

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Florida'daki The Ripley’s Believe it Or Not! adlı müzenin sahipleri, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları video ile Kardashian'a; Marilyn Monroe'nun saçını hediye etti.

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"BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL"

Müzenin kendisine hediye ettiği saç karşısında şaşkına dönen Kardashian, "Bu benim için gerçekten çok özel. Çok teşekkür ederim. Her akşam bununla uyuyacağım" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian
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