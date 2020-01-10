Kim Kardashian buzdolabının kapılarını açtı

Kardashian "Bazen sosyal medya paylaşımlarımda 4 çocuğumu nasıl beslediğime ilişkin yorumlar görüyorum" diyerek yiyecek ve içecekle dolu dev buzdolaplarını sosyal medyada gözler önüne serdi.

Kim Kardashian'ın Instagram story'lerinde paylaştığı bu görüntüler de milyonlarca takipçisi tarafından ilgiyle izlendi. Kardashian önce bir dondurulmuş yoğurt yapma makinesinin de yer aldığı açık plan kilerini gözler önüne serdi. Sonra da içeceklerini sakladığı buzdolabını gösterdi.

KİLERDE YOK YOK

Kardashian, kilerinde ve buzdolabında plastik saklama kaplarına yer vermediğini belirtip bunun yerine cam şişeler ve cam saklama kapları kullandığını gösterdi. Kardashian bütün plastik şişelere ve saklama kaplarını attığını da belirtti. Kim Kardashian'ın sadece içecekler için ayırdığı buzdolabında taze meyve suları ve içecek su yer alıyor. Bunun yanı sıra dört çocuğu için de her çeşit süt bu dolapta depolanıyor.

MARKET REYONU GİBİ!

Kardashian daha sonra da geniş bir alana yayılmış olan endüstriyel mutfağına kamerasını yönlendirdi. Takipçilerine "İşte çocuklar, her şeyin olup bittiği mutfak da burası" dedi. Daha sonra da bütün taze ve organik ürünlerin muhafaza edildiği diğer buzdolabına yöneldi. Kardashian "Bu dolap boş görünebilir ama bizim ana buzdolabımız. Ayrıca bir tane daha kilerim var. Burası bizim yemek pişirdiğimiz mutfak" dedi. Sonra bir başka buzdolabının kapısını açarak "Eğer biraz daha fazla kaos görmek istiyorsanız bu buzdolabına bakın" diye konuştu. Kardashian'ın kapısını açtığı bu buzdolabı tıka basa yiyecekle doluydu.