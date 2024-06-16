Eylem Tok ve oğlunu bir imza yakalattı! Gözaltı esnasında panikledi, annesi sakinleştirdi: Tok hemen telefona sarıldı

Türkiye'de aylardır konuşulan firari Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'la ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Önce ölümlü kazaya karışan ardından Mısır ve Amerika'ya giden ikilinin yakalanmasında tuttukları ev için attıkları imza rol oynadı. İşte detaylar...

Timur Cihantimur, 1 Mart günü İstanbul’da ölümlü kazaya sebep olduktan sonra annesi Eylem Tok ile birlikte önce Mısır’a ardından da ABD’ye kaçmıştı.

SÖZLEŞME İMZALADILAR

ABD’de sürekli yer değiştiriyorlardı. 20 gün önce ABD’nin Boston eyaletindeki Jamaica isimli bölgede ev tuttular. TRT Haber'de yer alan bilgilere göre, gayrimenkulu kiralarken de bir sözleşme imzaladılar.

Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı ve Türkiye’nin ABD Büyükelçiliği'ndeki Güvenlik Ateşeliği, firari anne ve oğulun yerlerini tespit etti.

Kira sözleşmesinin detaylarına dahi ulaşıldı. İlk etapta İnterpol yetkililerine, akabinde de Boston Polisine zanlıların bilgileri iletildi.

Eylem Tok gözaltı sırasında pek çok telefon görüşmesi yaptı Boston Polisi düğmeye bastı. ABD'nin doğu yakası zaman dilimine göre 14 Haziran 09.30’da Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur’un yaşadıkları yere baskın düzenlendi.

TİMUR CİHANTİMUR PANİKLEDİ, ANNESİ TELEFONA SARILDI

Türkiye’de ise saatler o sırada 16.30’u gösteriyordu. Güvenlik kuvvetleri, herhangi bir direnç göstermeyen 2 ismi gözaltına aldı. Timur Cihantimur paniklese de annesi onu sakinleştirdi. Gözaltı esnasında Eylem Tok bazı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Evde yapılan aramada bulunan 5000 dolar ise tutanağa geçirildi. Şüpheliler polis merkezine götürülürken ABD’li avukatlar da kısa sürede polis merkezine geldi.

TUTUKLANDILAR

Anne ve oğlu, Boston Federal Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Timur Cihantimur "kasıtsız adam öldürme ve yaralama", anne Eylem Tok ise "suçluyu korumak" maddelerine istinaden tutuklandı.

18 Haziran Salı günü tekrar hakim karşısına çıkacak olan şüphelilerin tutuklulukları bir kez daha değerlendirilecek.





