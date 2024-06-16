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15 yaşındaki Hacer'in acı sonu! 120'ye yakın bıçak darbesiyle katledildi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
16.06.2024 11:16
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İzmir'de çok acı olay! 15 yaşındaki Hacer, eski erkek arkadaşıyla beraber kendi babasının evine ziyarete gitti. Baba bir süre sonra evden ayrıldı. Eve döndüğünde kızını kanlar içinde gördü. Hacer'in 120'ye yakın bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlendi. Cani ifadesinde aldatıldığını iddia etti. Katil ve talihsiz kızın babası olay sonrası gözaltına alındı.

15 yaşındaki Hacer'in acı sonu! 120'ye yakın bıçak darbesiyle katledildi

İzmir’in Karabağlar ilçesinde 15 yaşındaki kız çocuğunun eski sevgilisi 15 yaşındaki çocuk tarafından 120’ye yakın bıçak darbesiyle öldürüldüğü ortaya çıkarken, yakalanan şüphelinin cinayeti itiraf ettiği ve olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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KIZINI KANLAR İÇİNDE GÖRDÜ

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Arap Hasan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne ve babası ayrı olan 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp, eski erkek arkadaşı U.E.Y. (15) ile babası İ.U.Ç.’nin (54) evine ziyarete gitti. Bir süre sonra çocukları evde bırakarak dışarıya çıkan baba İ.U.Ç., eve döndüğünde kızını kanlar içerisinde yerde yatar vaziyette buldu.

120'YE YAKIN BIÇAK DARBESİ...

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilirken, ekiplerce yapılan kontrollerde Çetinalp’in vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı 120’ye yakın bıçak darbesiyle öldürüldüğünün tespit edildiği ortaya çıktı. Feci şekilde cinayete kurban giden 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp’in cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

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CANİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi U.E.Y., Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı. Şüphelinin ilk ifadesinde, eski sevgilisi olan Hacer’i kendisini aldattığı için defalarca bıçakladığını ve kaçarken suç aleti bıçağı ve Çetinalp’in cep telefonunu da yanı aldığını söylediği öğrenildi.

BABASI DA GÖZALTINA ALINDI

Ayrıca U.E.Y.’nin, Çetinalp’in cep telefonunu kaçış güzergahındaki bir çöp konteynerine attığı da belirlendi.

Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında U.E.Y. ve talihsiz kızın babası İ.U.Ç., ekiplerce gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. (İHA)


Express


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cinayet İzmir bıçaklı saldırı
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