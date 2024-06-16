Rusya'da IŞİD saldırısı! Gözaltı merkezini ele geçirdiler... Görüntüler yayımlandı, rehineler var

Rusya'daki en eski ve turistik şehirlerden biri Rostov bölgesindeki gözaltı merkezine saldıran IŞİD'liler iki gözaltı merkezi çalışanını rehin aldı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde simsiyah giyinmiş saldırganlardan biri Rus yetkiliyle görülüyor. Kolluk kuvvetleri olay yerine çağrılırken Rus devlet haber ajansı RIA, kimliği açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, çalışanların rehin alınması olayına karışan tutukluların terörizmle suçlandığını bildirdi.

5 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ! 6. SALDIRGAN İDDİASI

Rus medya kuruluşu Baza, saldırganların 5'inin kimliğinin tespit edildiğini açıklarken altıncı birinin daha saldırıya dahil olduğunu aktardı. Rus medya kuruluşları saldırganlardan 3'ünün IŞİD üyesi olduğu ve bir terör saldırısı hazırlığı içerisinde olduğu belirtildi. 3 kişinin geçmişte 18 yıl hapis cezası aldığı aktarıldı.

Rus haber ajansı Interfax, saldırganların bir otomobil ve serbest geçiş talep ettiğini duyurdu.

IŞİD YÜZLERCE İNSANI HEDEF ALMIŞTI

IŞİD, Mart ayında Rusya'nın başkenti Moskova'daki Crocus Belediye Binası'na saldırmıştı. Saldırıda 143 insan yaşamını yitirirken yüzlerce insan da yaralanmıştı.

Saldırıyı IŞİD'in uzantısı IŞİD-H üstlenmişti.







