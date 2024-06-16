HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya'da IŞİD saldırısı! Gözaltı merkezini ele geçirdiler... Görüntüler yayımlandı, rehineler var

Rusya'da IŞİD saldırısı! Gözaltı merkezini ele geçirdiler... Görüntüler yayımlandı, rehineler var

16.06.2024 11:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken bugün terör örgütü IŞİD sempatizanı olduğu öne sürülen 5 kişi bir gözaltı merkezini ele geçirdi. İki çalışanı rehin alan IŞİD'lilerin sosyal medyada yayımladığı görüntü gündem yarattı.

Rusya'da IŞİD saldırısı! Gözaltı merkezini ele geçirdiler... Görüntüler yayımlandı, rehineler var

Rusya'daki en eski ve turistik şehirlerden biri Rostov bölgesindeki gözaltı merkezine saldıran IŞİD'liler iki gözaltı merkezi çalışanını rehin aldı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde simsiyah giyinmiş saldırganlardan biri Rus yetkiliyle görülüyor. Kolluk kuvvetleri olay yerine çağrılırken Rus devlet haber ajansı RIA, kimliği açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, çalışanların rehin alınması olayına karışan tutukluların terörizmle suçlandığını bildirdi.

1

5 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ! 6. SALDIRGAN İDDİASI

Rus medya kuruluşu Baza, saldırganların 5'inin kimliğinin tespit edildiğini açıklarken altıncı birinin daha saldırıya dahil olduğunu aktardı. Rus medya kuruluşları saldırganlardan 3'ünün IŞİD üyesi olduğu ve bir terör saldırısı hazırlığı içerisinde olduğu belirtildi. 3 kişinin geçmişte 18 yıl hapis cezası aldığı aktarıldı.

2

Rus haber ajansı Interfax, saldırganların bir otomobil ve serbest geçiş talep ettiğini duyurdu.

3

IŞİD YÜZLERCE İNSANI HEDEF ALMIŞTI

IŞİD, Mart ayında Rusya'nın başkenti Moskova'daki Crocus Belediye Binası'na saldırmıştı. Saldırıda 143 insan yaşamını yitirirken yüzlerce insan da yaralanmıştı.

hgfjfj

Saldırıyı IŞİD'in uzantısı IŞİD-H üstlenmişti.

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15 yaşındaki Hacer'in acı sonu! 120'ye yakın bıçak darbesiyle katledildi15 yaşındaki Hacer'in acı sonu! 120'ye yakın bıçak darbesiyle katledildi
Bakan Ersoy'dan videolu 'Babalar Günü' paylaşımı! Bakanlık personelinin babasına sürprizBakan Ersoy'dan videolu 'Babalar Günü' paylaşımı! Bakanlık personelinin babasına sürpriz
Yayalara yol vermeyen sürücüleri tek tek tespit ettiler!Yayalara yol vermeyen sürücüleri tek tek tespit ettiler!
Anahtar Kelimeler:
Rusya işid
En Çok Okunan Haberler
Madeni 5 TL'nin piyasaya çıkış tarihi belli oldu!

Madeni 5 TL'nin piyasaya çıkış tarihi belli oldu!

İstanbul boşaldı, Sivas doldu taştı

İstanbul boşaldı, Sivas doldu taştı

Bahçeli'den 'Cumhur İttifakı' mesajı: Bizde çatlama olmaz!

Bahçeli'den 'Cumhur İttifakı' mesajı: Bizde çatlama olmaz!

Putin'i kızdıracak karar! Dünyaya duyurdular, 25 Haziran'da başlıyor

Putin'i kızdıracak karar! Dünyaya duyurdular, 25 Haziran'da başlıyor

Dilan'ı öldüren babasına ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Dilan'ı öldüren babasına ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Babalar Günü Fırsatları bugün sona bitiyor!

Babalar Günü Fırsatları bugün sona bitiyor!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.