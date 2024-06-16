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Halıya sarıp denize atmıştı! Sedef Güler'in katil zanlısı yakalandı: Her şeyi itiraf etti

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
16.06.2024 12:39
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7 Haziran'da Büyükçekmece'deki balıkçılar denizde halıya sarılı, ayaklarına ağırlık bağlanmış bir kadın cesedi bulmuştu. Cansız bedenin 24 yaşındaki Sedef Güler olduğu tespit edilmişti. Bazı gözaltılar yapılsa da katil zanlısına ulaşılamamıştı. O cani Edirne’nin Yunanistan’a sınır köyü Elçili köyünde gözaltına alındı ve cinayeti itiraf etti. İşte detaylar...

Halıya sarıp denize atmıştı! Sedef Güler'in katil zanlısı yakalandı: Her şeyi itiraf etti

Edirne'de, Büyükçekmece'de denizde halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış kadın cesedi bulunmasına ilişkin 1 şüpheli yakalandı.

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KÖYDE YAKALANDI

Edirne Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri cinayetle ilişkili olduğu değerlendirilen Yavuz G'yi merkeze bağlı Elçili köyünde yakaladı.

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Yavuz G'nin aralarında uyuşturucu ticareti ve kasten öldürme suçlarının olduğu 4 suçtan aranması olduğu tespit edildi.

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İTİRAF ETTİ

Zanlının sorgusunda "Alkol ve uyuşturucu kullanmaları sonrası sabah Sedef Güler'in nefes almadığını fark ederek, Güler'i halıya sarıp denize attığı" yönünde itirafta bulunduğu öğrenildi.

Jandarmadaki sorgusu tamamlanan Yavuz G. adliyeye sevk edildi.

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7 HAZİRAN'DA BULUNMUŞTU

Sedef Güler'in (24) cesedi, 7 Haziran'da Mimarsinan Merkez Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış halde denizde bulunmuştu.

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Olayla ilgili dört gün önce gözaltına alınan şüphelilerden Fırat B. ve Onur Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edilmişti. Şüphelilerden Fırat B. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, Onur O. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

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Yavuz G. ile öldürülen Sedef Güler'in beraber bir eve giriş yapması güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.


Express


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