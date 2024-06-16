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  4. Gaziantep'te kabus gibi gece! Öldüre öldüre ilerledi: 6 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'te kabus gibi gece! Öldüre öldüre ilerledi: 6 ölü, 2 yaralı

16.06.2024 09:22
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Gaziantep dün gece korku dolu dakikalar yaşadı. Şahinbey ilçesinde cinnetin getiren yabancı uyruklu bir şahıs önce berberde gördüğü birini ardından bir eve giderek 4 kişiyi öldürdü. Saldırılarda iki kişi de yaralandı. Ekipleri alarma geçiren katil yakalanacağını anlayınca intihar etti.

Gaziantep'te kabus gibi gece! Öldüre öldüre ilerledi: 6 ölü, 2 yaralı

Gaziantep’te bilinmeyen bir nedenle cinnet getiren yabancı uyruklu şahıs, 5 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaraladıktan sonra intihar etti.

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ÖLDÜRE ÖLDÜRE İLERLEDİ

Olaylar, Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Üçoklar, Barak ve Vatan mahallelerinde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Mustafa H. isimli Suriye uyruklu şahıs, bilinmeyen bir nedenle cinnet getirdi. Cinnet getiren Mustafa H., ilk önce berberde bir şahsı, sonra bir evde de 4 şahsı silahla ateş ederek öldürdü. Evdeki saldırıda 2 kişi de yaralandı.

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YAKALANACAĞINI ANLAYINCA İNTİHAR ETTİ

Katil zanlısı şahıs, daha sonra olay yerlerinden kaçarak uzaklaştı. Polis ekiplerinin peşine düştüğü katil zanlısı, farklı bir noktada ise kendi kafasına sıkarak yaşamına son verdi.

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GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Yaşanan olaylar sonrası yaralananlar tedavi için çeşitli hastanelere kaldırılırken hayatını kaybeden ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen maktullerin cenazeleri ise tam kimlik tespiti için Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Olayların yaşandığı noktalarda polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alınırken soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. (İHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep cinnet
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