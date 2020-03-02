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Kim Kardashian: Çocuklarım için iyi bir rol model olmak istiyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2020 11:09 | Son Güncelleme

Hapishane reformuyla savaşmaya devam eden ünlü yıldız Kim Kardashian, dört siyahi çocuğun annesi olmanın ve adaletsiz sistemin kendisini bu alanda çalışma yapmaya yönelttiğini ifade etti.

Kim Kardashian: Çocuklarım için iyi bir rol model olmak istiyorum

Kim Kardashian dört siyahi çocuğun annesi olmanın, hukuk dalında bir kariyere atılmasına sebep olduğunu söyledi. Kardashian, özellikle eşi Kanye West ile birlikte dört siyah çocuğa sahip olmanın, adalet sisteminin farklı etnik kökenlere sahip insanlara karşı ayrımcılık yapan bir hukuk sistemine farklı bir gözle bakmasını sağladığını dile getirdi.

Kardashian konu hakkında şu ifadeleri kullandı: 'Bu konudaki evrimim muhtemelen büyümenin, evlenmenin, çocuk sahibi olmanın ve hayatımın başladığım zamandan çok farklı olmasının bir kombinasyonu. Şimdi, kendime ve çocuklarıma karşı işimden çok daha büyük bir sorumluluğum var gibi hissediyorum ve çocuklarım için iyi bir rol model olmak istiyorum."

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"Bu toplumda dört siyahi çocuk yetiştiriyorum ve sistemimiz siyah ve kahverengi insanlara karşı çok ayrımcı. Hayatlarını kolaylaştırmak için elimden geleni yapmak istiyorum... Davaları yakından incelemeye başlayana kadar sistem hakkında pek bir şey bilmiyordum ve ne kadar fazla şeyin yanlış olduğunu öğrendiğimde, gerçekten duramadım."

North (6), oğlu Saint (4), Chicago, ve Mayıs ayında 1 yaşına girecek olan Psalm isimli dört çocuğu bulunan Kardashian'ın daha önce ABD Başkanı Donald Trump ile görüşerek yasal yollarla 3 ayda 17 tutuklunun serbest bırakılmasını sağlamıştı.

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