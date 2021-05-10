Kim Kardashian dalga konusu oldu! 'Photoshop kraliçesi'

Rapçi Kanye West ile boşanma aşamasında olan reality show yıldızı Kim Kardashian tatilden tatile koşuyor. Bu süreçte keyfinin yerinde olmasıyla dikkat çeken Kim'in zaman zaman aşk dedikodularına da adı karışıyor.

Bekarlığın yaradığı Kim Kardashian yine soluğu tatilde aldı. Minik siyah bikinisiyle poz veren Kim'in seksi görüntüsünün yanında ayak parmakları da bazı kartal gözlü hayranlarının dikkatinden kaçmadı.

Kim Kardashian'ın meşhur ayaklarını gündemlerine alan takipçileri ünlünün ayaklarının sanki sadece dört parmağı varmış gibi göründüğü için bazı düzenlemeler yapmış olabileceğini iddia etti.

Kim'in çoğu takipçisi yorumlara "4 parmak mı" yazarken kimisi de "Photoshop kraliçesi" yorumunda bulundu.

