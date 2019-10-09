Kim Kardashian’dan Greta Thunberg’e akşam yemeği daveti

Kim Kardashian, lüks yaşam biçimi ve özel jetle seyahat etmesiyle tanınan bir reality show yıldızı. Çevre duyarlılığına aykırı seçimleri nedeniyle eleştirilse de bu, onun hayallerindeki akşam yemeği misafirinin iklim aktivisti Greta Thunberg olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

38 yaşındaki televizyon yıldızı, 16 yaşındaki iklim değişikliği protestocusu Thunberg ile yeme yeme isteğini dile getirdi. Şu sıralar Ermenistan’da bulunan Kardashian, ABD’ye dönüşünde Thunberg ile bir akşam yemeği yemeyi çok istediğini belirtti.

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da Enformasyon Teknolojileri Dünya Kongresi’nde konuşan Kardashian, Thunberg hakkında, “Cesur ve harika genç kadın” tabirini kullandı.

Kardashian, “Bu harika genç kızın çok korkutucu olabilecek yetişkinlere karşı koyabilecek kadar cesur ve dürüst olması tam da ihtiyacımız olan şey” dedi.

Erivan’da Reuters’e özel bir röportaj da veren 150 milyon Instagram takipçili Kardashian, Greta Thunberg’in ailesiyle konuşmak ve bir sosyal medya girişimcisi olarak, onun fikirlerini paylaşmak istediğini söyledi.