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Kim Kardashian’dan Greta Thunberg’e akşam yemeği daveti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 11:35 | Son Güncelleme

Sadece özel jetle seyahat ettiği için çevre duyarlılığıa aykı seçimlerinden dolayı eleştirilen Kim Kardashian, 16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’i akşam yemeğinde ağırlamak istediğini duyurdu.

Kim Kardashian’dan Greta Thunberg’e akşam yemeği daveti

Kim Kardashian, lüks yaşam biçimi ve özel jetle seyahat etmesiyle tanınan bir reality show yıldızı. Çevre duyarlılığına aykırı seçimleri nedeniyle eleştirilse de bu, onun hayallerindeki akşam yemeği misafirinin iklim aktivisti Greta Thunberg olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

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38 yaşındaki televizyon yıldızı, 16 yaşındaki iklim değişikliği protestocusu Thunberg ile yeme yeme isteğini dile getirdi. Şu sıralar Ermenistan’da bulunan Kardashian, ABD’ye dönüşünde Thunberg ile bir akşam yemeği yemeyi çok istediğini belirtti.

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Ermenistan’ın başkenti Erivan’da Enformasyon Teknolojileri Dünya Kongresi’nde konuşan Kardashian, Thunberg hakkında, “Cesur ve harika genç kadın” tabirini kullandı.

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Kardashian, “Bu harika genç kızın çok korkutucu olabilecek yetişkinlere karşı koyabilecek kadar cesur ve dürüst olması tam da ihtiyacımız olan şey” dedi.

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Erivan’da Reuters’e özel bir röportaj da veren 150 milyon Instagram takipçili Kardashian, Greta Thunberg’in ailesiyle konuşmak ve bir sosyal medya girişimcisi olarak, onun fikirlerini paylaşmak istediğini söyledi.

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Kardashian, Thunberg’in büyük bir kitleye hitap ettiğini söyleyerek, “Büyük bir platformda konuşmak, çok sayıda farklı fikri ve kişiliği de davet eder. Aileler bu durumu nasıl yönetecek?” dedi.

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Birlemiş Milletler İklim Zirvesi’nde yaptığı etkili konuşmayla tüm dünyanın tanıdığı bir isim haline gelen İsveçli iklim aktivisti, "Benim burada olmamam gerek, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz. Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız. Ben yine de şanslı çocuklardan biriyim. İnsanlar ölüyor, ekosistemimiz çöküyor, kitlesel yok oluşla karşı karşıyayız ama siz sadece para ve ekonomik büyümelerinizden bahsediyorsunuz. Buna nasıl cüret edersiniz?" demişti.

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Kardashian, Ermenistan ziyaretinde çocuklarını da vaftiz ettirdikten sonra ABD’ye dönecek.

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Kim Kardashian Greta Thunberg

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