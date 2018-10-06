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Kim Kardashian’dan seksi paylaşım! 'Hiç utanmıyor musun?'

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.10.2018 13:14 | Son Güncelleme

37 yaşındaki ABD'li televizyon yıldızı Kim Kardashian, giydiği ufacık bikinisiyle çekildiği bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Kardashian'ın yaptığı bu paylaşım sosyal medyada tepki gördü.

Kim Kardashian’dan seksi paylaşım! 'Hiç utanmıyor musun?'

Üç çocuk annesi Kim Kardashian, dün akşam sosyal medya sayfasından cesur bir paylaşıma imza attı. Kardashian, küçücük vintage bikinisiyle yatağına uzanıp kendi fotoğrafını çekti.

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Güzel yıldız çekildiği bu karesini sosyal medya sayfasından hayranlarıyla paylaşmayı da ihmal etmedi.

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“HİÇ UTANMIYOR MUSUN?”

Sadece göğüs uçlarını kapatan, ince bel ve kasıklarını gözler önüne seren küçük bir siyah bikinili pozu, hayranları arasında tartışma yarattı. Kimi hayranı “Çok güzelsin, çekicisin!” yorumunda bulunurken kimi hayranı ise “Sen nasıl çocuk annesisin, hiç utanmıyor musun? Senin kocan resmen palyaço nasıl izin veriyor bu hallerine!” ifadelerini kullandı.

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