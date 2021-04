Kim Kardashian’ın Dominik fotoğrafları nefes kesti

Keeping Up With The Kardashian programıyla yıldızı parlayan Kim Kardashian, geçtiğimiz ay 7 yıllık eşi Kanye West’e boşanma davası açtı. Yaşananlarla ilgili sessizliğini koruyan yıldız boşanma davasının stresinden uzaklaşmak için çocuklarıyla birlikte Dominik Cumhuriyeti’ne gitti.

Çocuklarıyla keyifli vakit geçirmek istediği belirtilen yıldız, Instagram hesabından da bol bol fotoğraf paylaşmayı ihmal etmedi.

40 yaşındaki Kim Kardashian’ın siyah bikinisiyle verdiği pozları göz kamaştırdı.

Televizyon yıldızı paylaştığı fotoğrafların altına basitçe "Mavi Lagün" yazdı.

Dört çocuk annesi Kim Kardashian’ın fotoğraflarına beğeni yağdı.