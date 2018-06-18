Kim Kardashian'ın gözü siyasette

Şiddet içermeyen uyuşturucu suçuna rağmen ömür boyu hapis cezası alan ve 21 yıldır içeride olan beş çocuk annesi mahkum Alice Marie Johnson’ın affedilmesi için Donald Trump’la ile görüşen ve cezanını hafifletilmesini sağlayan

"YAPILACAK ÇOK ŞEY VAR"

37 yaşındaki ABD'li televizyon yıldızı 'Siyaseti düşünür müsünüz?' sorusuna "Asla asla deme. Alanımı kişisel çıkarlarımı bir kenara bırakarak önemli konuları tartışmak için kullanmayı öğrendim. YapıLacak çok şey var" diye cevap verdi.

