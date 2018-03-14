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Kim Kardashian 'ilk'ini paylaştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.03.2018 16:45 | Son Güncelleme

TV şovu yıldızı Kim Kardashian Elle Dergisi'nin Nisan sayısına kapak oldu ve mutluluğunu sosyal medya hesabından 'Amerika Elle'e ilk kapak oluşum' diyerek paylaştı

Kim Kardashian 'ilk'ini paylaştı

Yaptığı her hareketle olay olan kıvrımlı güzel Kim Kardashian, ünlü moda dergisi Elle’in nisan sayısına kapak oldu.

Bunun kendisi için bir ilk olduğunu belirten Kardashian, dergiye verdiği röportajda tüm aile hayatını gözler önüne serdi.

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TAŞIYICI ANNEDEN BUNU İSTEMİŞ

Boo George’un yaptığı çekimlerde dünyaca ünlü moda markalarından seksi parçalar giyen Kardashian, taşıyıcı anne ile hamile kalmadan önce nasıl anlaştığını da anlattı.

15 Ocak’ta üçüncü çocuğu Chicago’ya kavuşan Kardashian, meğer taşıyıcı anneye katı kurallar koymuş. “Direkt olarak ona donut ve dondurma yemek istiyorsan hemen git” dedim diyen Kim, dördüncü çocuğu düşünmediklerinin de altını çizdi.

SON 24 SAATTE NE OLDU?

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