Kim Kardashian'ın son pozlarını gören Türk takipçileri yorum yağdırdı! "İlk bakışta Hadise sandım"

Kim Kardashian, 2019'da kurduğu vücut şekillendirici korse markası SKIMS'in reklamları için verdiği pozlarla sık sık adından söz ettiriyor. Aşkları, skandalları ve lüks yaşantısıyla gündemden asla düşmeyen Kim bu sefer Alani Nutrition için kamera karşısına geçti.

Sor salonu temalı bir fotoğraf çekimi için beyaz bir body ile poz veren Kim her zamanki gibi kıvrımlarını sergiledi.

Pozlarıyla sosyal medyayı sallayan Kim Kardashian'a Türk takipçilerinden de yorum gecikmedi.

Kim'i gören Türk takipçiler skandallar kraliçesini son dönemde pozlarıyla gündemden düşmeyen Hadise'ye benzetti. Kim Kardashian'a "İlk bakışta Hadise sandım", "Hadise'nin uzun ve kıvrımlısı olmuş" yorumlarında bulundu.



