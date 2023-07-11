Zeynep Bastık'ın transparan tulumuyla pozu sosyal medyayı salladı

Son zamanlarda sesinden çok sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Zeynep Bastık, İzmir'in Urla ilçesine yerleşmişti. Kazancını bu eve yatıran Bastık bu kez lüks evinde verdiği doğum günü partisiyle dikkat çekti.

Yeni yaşını arkadaşlarıyla kutlayan Zeynep Bastık'ın partisi düğünleri andırır nitelikteydi.

Gece için büyük masraf yapan Zeynep Bastık 2 ayrı kıyafet giydi. Kırmızı transparanıyla dikkat çeken Bastık'ın sütyensiz tarzı olay oldu.



İç çamaşırını göstermekten çekinmeyen Bastık'ın hayranlarıyla ikiye bölündü. Zeynep Bastık'ı görenler "Para görünce değiştin", "İyice açıldın", "Çok güzelsin" yorumlarında bulundu.

Seda Sayan da şarkıcının tarzına "Çok güzel" yorumunda bulundu.



