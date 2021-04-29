Kim Kardashian ipli bikinisiyle havuz başında avukatlık sınavına hazırlanıyor

Kim Kardashian ile en yakın arkadaşı La La Anthony, Kris Jenner’ın Palm Springs’deki malikanesinde havuz keyfi yaptı. İki yakın arkadaş sosyal medya hesaplarından bol bol keyifli anlarını paylaşmayı ihmal etmedi.

40 yaşındaki Kim Kardashian ve 38 yaşındaki La La Anthony, güneş banyosu yaptıkları fotoğrafta benzer bikinileri giydikleri gözden kaçmadı. Kim Kardashian fotoğraları, "Uzatılmış tatil" notuyla paylaşırken, La La onları bir güneş emojisi ekleyerek "Buna ihtiyacımız vardı" notu ile paylaştı.

KİM KARDASHİAN AVUKAT OLMAYA HAZIRLANIYOR

Dört çocuk annesi Kim Kardashian, bir taraftan avukatlık mesleğini yapabilmek için baro sınavlarına hazırlanıyor.

Gelecek yıl sınava girmeye hazırlanan televizyon yıldızı, ipli bikinisiyle masa başında ders çalıştığı anların fotoğraflarını da hayranlarıyla paylaştı.

Kim Kardashian, üç fotoğrafını “güneşlenerek ders çalışma” notuyla paylaştı.

