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  4. Kim Kardashian ipli bikinisiyle havuz başında avukatlık sınavına hazırlanıyor

Kim Kardashian ipli bikinisiyle havuz başında avukatlık sınavına hazırlanıyor

29.04.2021 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian ve en iyi arkadaşı La La Anthony, Kris Jenner'ın Palm Springs’deki malikanesinde havuz sefası yaptı. Kim Kardashian, bir taraftan gelecek yıl girmeyi planladığı avukatlık sınavına hazırlandı.

Kim Kardashian ipli bikinisiyle havuz başında avukatlık sınavına hazırlanıyor

Kim Kardashian ile en yakın arkadaşı La La Anthony, Kris Jenner’ın Palm Springs’deki malikanesinde havuz keyfi yaptı. İki yakın arkadaş sosyal medya hesaplarından bol bol keyifli anlarını paylaşmayı ihmal etmedi.

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40 yaşındaki Kim Kardashian ve 38 yaşındaki La La Anthony, güneş banyosu yaptıkları fotoğrafta benzer bikinileri giydikleri gözden kaçmadı. Kim Kardashian fotoğraları, "Uzatılmış tatil" notuyla paylaşırken, La La onları bir güneş emojisi ekleyerek "Buna ihtiyacımız vardı" notu ile paylaştı.

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KİM KARDASHİAN AVUKAT OLMAYA HAZIRLANIYOR

Dört çocuk annesi Kim Kardashian, bir taraftan avukatlık mesleğini yapabilmek için baro sınavlarına hazırlanıyor.

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Gelecek yıl sınava girmeye hazırlanan televizyon yıldızı, ipli bikinisiyle masa başında ders çalıştığı anların fotoğraflarını da hayranlarıyla paylaştı.

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Kim Kardashian, üç fotoğrafını “güneşlenerek ders çalışma” notuyla paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian Instagram
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ermeni tohumu salınan eyaletler üzerinde çalışıyordur...

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