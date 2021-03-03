Kim Kardashian, kuaför koltuğunda ağzı açık uyuyakaldı

Dört çocuk annesi Kim Kardashian, bir yandan hukuk fakültesinde okuyor bir yandan da markasının yönetimini sürdürüyor. Rap şarkıcısı eşi Kanye West ile boşanma aşamasında olan Kardashian, yorgunluğunu kuaför koltuğunda şekerleme yaparak atmaya çalıştı.

Kardashian’ın kuaförü Chris Appleton, saçlarını yaptırmak için oturduğu koltukta uyuyakalan ünlü yıldızın fotoğrafını eğlence amacıyla Instagram’da paylaştı. Appleton, en sevdiği müşterisinin uyku hali fotoğrafını “Seni seviyorum Kim” notuyla yayımladı.

"UYUYAN GÜZEL"

Kardashian, fotoğrafını paylaşan kuaförüne, gülme emojileriyle birlikte “Senden nefret ediyorum. Bitirdin beni” notunu yazarak karşılık verdi.

Kardashian’ın yakın arkadaşı Paris Hilton da “Uyuyan güzel” yorumunu yaptı.



