Kim Kardashian markası için her şeyi yapıyor! Erkek modelin üstüne çıktı

Sadece bir televizyon yıldızı olarak değil, girişimci bir iş kadını olarak da para kazanan Kim Kardashian, korse markası Skims'in büyümesiyle servetini yüzde 50'den fazla artırmıştı.

Markasının yeni koleksiyonlarını kendisi giyip tanıtan Kim cesur moda çekimlerinde sınırları zorlamasıyla tanınır. Ünlü yıldız bu sefer kendi markası için sınırları zorluyor.

Kim Kardashian, erkek modellerin de dahil olduğu SKIMS kampanyasıyla gündem oldu.

Kim, yakışıklı bir erkek modelin üzerine uzanırken küçük siyah suni deri bir bikiniyle dikkat çekti.

En son SKIMS kampanyası için ünlü kıvrımlarını sergileyen Kim Kardashian, bir kez daha kendi en iyi reklamını yarattı.

TAKİPÇİLERİNDEN ELEŞTİRİ

Kim'in reklamı takipçilerini ise mutlu etmedi. Kardashian'n paylaşımlarına "Neyin reklamı bu?", "Bütçeniz mi düşüktü?", "Bu dalış kıyafeti mi?" yorumları geldi.

Kim, neredeyse 20 yıl önce şöhret kapısını ilk kez çaldığında ne yapacağından emin olmadığını itiraf etmişti.





