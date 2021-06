Kim Kardashian, minik bikinisiyle göğüslerini gözler önüne serdi!

Keeping Up With The Kardashians yıldızı Kim Kardashian, Instagram hesabından yaptığı iki yeni fotoğrafıtla gündeme geldi. Kim Kardashian, küçücük ten rengi bikinisiyle bir değil iki göz kamaştıran enstantane paylaşmak için her zamanki gibi sosyal medya hesabını kullandı.

40 yaşındaki realite yıldızı, 229 milyon takipçisi için fotoğrafları resmi Instagram hesabından paylaştı. Minik bikinisi içinde ünlü kıvrımlarını sergileyen Kim Kardashian, saçlarıyla oynarken karın kaslarının tam olarak görünmesini sağladı.

KİM KARDASHİAN’DAN SEKS KASETİ İTİRAFI

Kim Kardashian geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada; reality show programı Keeping Up With the Kardashians'ın (KUWTK) gördüğü ilk ilginin, seks kasedi skandalından kaynaklandığını itiraf etti.