Kim Kardashian saunadan bikinili pozlarını paylaştı!

Dünyaca ünlü model Kim Kardashian, dostlarıyla sauna keyfi yaptı. Siyah bikinisiyle poz veren Kardashian, fiziğiyle hayran bıraktı.

Ünlü modelin paylaşımına Paris Hilton ve Olivia Pierson gibi isimler kalp emojisi yağdırdı.

Ermeni asıllı bir babanın kızı olan Kim Kardashian, Los Angeles'ta doğup büyüdü.

Geçmişte babasına ait olan müzik pazarlama şirketinde çalışan Kim Kardashian, 20'li yaşlarının başındayken şöhret kapısını araladı.

Şimdilerde dünyanın en çok kazanan ailelerinden birine mensup olan yıldız, sosyal medyada da büyük bir takipçi kitlesine sahip.



