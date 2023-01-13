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Kim Kardashian saunadan bikinili pozlarını paylaştı!

13.01.2023 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cüretkar paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Kim Kardashian, bu defa sauna halini paylaştı. Kim Kardashian'a kısa sürede 2 milyonun üzerinde beğeni geldi.

Kim Kardashian saunadan bikinili pozlarını paylaştı!

Dünyaca ünlü model Kim Kardashian, dostlarıyla sauna keyfi yaptı. Siyah bikinisiyle poz veren Kardashian, fiziğiyle hayran bıraktı.

Kim Kardashian saunadan bikinili pozunu paylaştı! Seksi pozuyla beğeni butonunu çökertti

Ünlü modelin paylaşımına Paris Hilton ve Olivia Pierson gibi isimler kalp emojisi yağdırdı.

Kim Kardashian saunadan bikinili pozunu paylaştı! Seksi pozuyla beğeni butonunu çökertti

Ermeni asıllı bir babanın kızı olan Kim Kardashian, Los Angeles'ta doğup büyüdü.

Kim Kardashian saunadan bikinili pozunu paylaştı! Seksi modele beğeni yağdı

Geçmişte babasına ait olan müzik pazarlama şirketinde çalışan Kim Kardashian, 20'li yaşlarının başındayken şöhret kapısını araladı.

Kim Kardashian saunadan bikinili pozunu paylaştı! Seksi modele beğeni yağdı

Şimdilerde dünyanın en çok kazanan ailelerinden birine mensup olan yıldız, sosyal medyada da büyük bir takipçi kitlesine sahip.

Kim Kardashian saunadan bikinili pozunu paylaştı! Seksi modele beğeni yağdı


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