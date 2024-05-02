Kim Kardashian sütyen bedenini açıkladı! Sosyal medya yıkıldı: "O çok da küçük değil"

Kim Kardashian'ın, marka değeri 4 milyar dolara ulaşan Skims adlı vücut şekillendirici markası adından söz ettirmeye devam ediyor. Kim Kardashian, Skims adlı vücut şekillendirici markası için sık sık model olarak kamera karşısına da geçiyor.

Her zaman gündeme gelmeyi başaran Kim yine adından söz ettirdi.

Kardashian, markası SKIMS'in sütyen modellerinde hangi numarayı kullandığını açıkladı. Küçük beden sütyen ve XS beden tulum giydiğini açıklayan Kim sosyal medyanın diline düştü.

Bir Instagram takipçisi "Kim çok güzel ama o bir XS değil" yorumunu yaptı.

Bir diğer takipçi ise 'Kim Kardashian'ın bedenini oraya koymayı bırakabilir misiniz yoksa gerçekten gerçek boyutunu verebilir mi' derken bir başkası 'Gerçekten buna kanan var mı bilmiyorum. O çok da küçük değil' ifadelerini kullandı.

Kim daha önce küçük bir sutyen ve ekstra küçük bir bikini giydiğini açıklamıştı.







