Lüks yaşantısıyla gündeme gelen Rachel Araz'ın valeye ödediği para görenleri şoke etti

2016 yılında nikah masasına oturduğu Sami Kirespi ile mutlu bir evlilik sürdüren 36 yaşındaki sosyal medya fenomeni Rachel Araz sık sık paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Şubat ayında üçüncü çocuğunu kucağına alan fenomen paylaşımlarına devam ediyor. Lüks yaşantısıyla gündeme gelen Araz son paylaşımıyla dikkat çekti.

Ünlü markalardan oluşan kıyafetleri, ayakkabı ve çantalarıyla neredeyse 5 milyon TL'lik parçaların olduğu 100 metrekare bir giyim odasıyla gündeme gelen Araz geçtiğimiz günlerde valeye ödediği parayı paylaştı.

Rachel Araz "Dün gece hayatımın en pahalı valesini ödedim: 950 TL" diyerek ağızları açık bıraktırdı.







