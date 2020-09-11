Kim Kardashian transparan gömleğiyle denize girdi

Amerikalı magazin yıldızı Kim Kardashian, kendisini ve ailesini konu alan reality şovunu sona erdirdiğini açıklamıştı. 14 yıldır devam eden TV programı başta Kim Kardashian olmak üzere aile fertlerine dünya çapıda şöhret getirmişti.



Kim Kardashian bu şok edici duyuruyu yaptıktan hemen sonra soluğu Malibu sahillerinde aldı.

39 yaşındaki reality TV yıldızı, sahilde geçirdiği gün için uzun kollu transparan bir gömlek ve ipli bir bikini altını tercih etti. kıvrımlarını sergileyen Kim Kardashian suya girip çıktıktan sonra göğüslerinin ortaya çıkmasından da çekinmedi ve poz üstüne poz verdi.

Son dönemde evliliğinde problemler yaşayan Kim Kardashian eşiyle birlikte çıktığı tatilden sonra sık sık yalnız başına tatil yapmayı tercih etti.



