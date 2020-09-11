MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kim Kardashian transparan gömleğiyle denize girdi

Kim Kardashian transparan gömleğiyle denize girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 10:44 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde "Keeping Up With The Kardashians" isimli şovlarını sona erdirme kararı aldıklarını açıklayan Kim Kardashian Malibu sahillerinde verdiği pozlarla dikkat çekti.

Kim Kardashian transparan gömleğiyle denize girdi

Amerikalı magazin yıldızı Kim Kardashian, kendisini ve ailesini konu alan reality şovunu sona erdirdiğini açıklamıştı. 14 yıldır devam eden TV programı başta Kim Kardashian olmak üzere aile fertlerine dünya çapıda şöhret getirmişti.

BGUS_1992256_001
Kim Kardashian bu şok edici duyuruyu yaptıktan hemen sonra soluğu Malibu sahillerinde aldı.

BGUS_1992256_014

39 yaşındaki reality TV yıldızı, sahilde geçirdiği gün için uzun kollu transparan bir gömlek ve ipli bir bikini altını tercih etti. kıvrımlarını sergileyen Kim Kardashian suya girip çıktıktan sonra göğüslerinin ortaya çıkmasından da çekinmedi ve poz üstüne poz verdi.

BGUS_1992256_006

Son dönemde evliliğinde problemler yaşayan Kim Kardashian eşiyle birlikte çıktığı tatilden sonra sık sık yalnız başına tatil yapmayı tercih etti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hemşirenin yardım çığlıklarına koştu! Sonrası dehşet... Hemşirenin yardım çığlıklarına koştu! Sonrası dehşet...
Burak Dayı'dan flaş Burcu Özberk hamlesiBurak Dayı'dan flaş Burcu Özberk hamlesi
MasterChef'in yeni yarışmacısı belli olduMasterChef'in yeni yarışmacısı belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca'ya AK Partili vekilin oğluna yaptığı düğün soruldu! İşte yanıtı
Bakan Koca'ya AK Partili vekilin oğluna yaptığı düğün soruldu! İşte yanıtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı sözler: Biz size büyük geliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı sözler: Biz size büyük geliriz
MasterChef'te gözyaşlarına boğuldu! Yarışmaya devam edemedi
MasterChef'te gözyaşlarına boğuldu! Yarışmaya devam edemedi
İsa Özer MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi
İsa Özer MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi
Macron'dan flaş Türkiye açıklaması
Macron'dan flaş Türkiye açıklaması
Otelde kalan genç kız uyandığında şoke oldu! Hiç tanımadığı bir adam...
Otelde kalan genç kız uyandığında şoke oldu! Hiç tanımadığı bir adam...
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
O anlatırken herkes ağladı! 'Ponçiğim bizi izliyor'
O anlatırken herkes ağladı! 'Ponçiğim bizi izliyor'
Paylaşımından sonra Selçuk Yöntem Aşk-ı Memnu’yu hatırlattı!
Paylaşımından sonra Selçuk Yöntem Aşk-ı Memnu’yu hatırlattı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğukan Manço: Babamı karıştırmayın
Doğukan Manço: Babamı karıştırmayın
İbo'nun eski eşi Ayşegül Yıldız pozlarıyla sosyal medyayı salladı
İbo'nun eski eşi sosyal medyayı salladı!
Merve Boluğur'un eski sevgilisi Burak Dayı'dan flaş Burcu Özberk hamlesi
Burak Dayı'dan flaş Burcu Özberk hamlesi
Karnı burnunda olan Sinem Kobal'dan bikinili paylaşım
Karnı bununda! Havuz pozu olay oldu
Survivor Ardahan'la aşk yaşayan Tuğçe Ergişi estetik operasyonları ile gündemde
Yılmaz Morgül'e benzetiliyordu! Şimdi ise...
Survivor Ardahan ve Bu Tarz Benim yarışmacısı Tuğçe Ergişi aşk yaşıyor! Tuğçe Ergişi kimdir?
Survivor Ardahan bakın kimle aşk yaşıyor!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.