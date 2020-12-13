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Kim Kardashian ve Kanye West iddiası: Ayrılmıyorlar ama...

13.12.2020 13:37 | Son Güncelleme:
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Kim Kardashian ve Kanye West iddiası: Ayrılmıyorlar ama...

Sık sık boşanacakları konuşulan Kim Kardashian ile Kanye West çifti hakkında yeni iddia, birlikte oldukları ama "ayrı hayatlar yaşadıkları" yönünde. Kim Kardashian ve Kanye West ayrılmasa da ayrı hayatlar yaşıyor!

Kim Kardashian ve Kanye West, çalkantılı bir yıl geçirdi ve pek çok kişinin, çiftin yıl boyunca evliliklerini sürdüremeyeceğine inanmasına neden oldu. Yeni iddiaya göre, çift hala birlikte olsa da "ayrı hayatlar yaşıyor."

People dergisine konuşan bir kaynak, "Kim'in kendisi için önemli işleri ve projeleri var, Kanye'nin de öyle. Hayatları pek örtüşmüyor" dedi.

Kardashian'ın mutlu olduğunu ve çalışmalarına odaklandığını söyleyen kaynaklar, "Konu cezaevi reformu olduğunda bir değişim gerçekleştirebileceğine yürekten inanıyor. Bu onun tutkusu. Ailesi onunla gurur duyuyor" dedi.

Reality show yıldızı, en son Brandon Bernard'ın infazını durdurmaya çalıştı, ancak Donald Trump ve Indiana Bölge Mahkemesi'ni infazı durdurmaya ikna edemedi.

West, başarısız başkanlık yarışından bu yana ilişkilerini düşük bir profilde tutuyor. Ancak karısı Kim Kardashian'ın doğum gününü, 2003'te ölen babası Robert Kardashian'ın bir hologramını yaratarak kutladı. Ayrıca Kardashian için bir de şiir yazdı.

Kardashian-West çiftinin boşanma söylentisi, West'in sonradan sildiği ilginç bir tweet'le ortaya çıkmıştı. 43 yaşındaki şarkıcı, eşi Kim Kardashian’ın bir otelde rap şarkıcısı Meek Mill ile buluşmasından sonra yaklaşık iki yıldır boşanmaya çalıştığını öne sürmüştü. West’in, Kim Kardashian ile Nicki Minaj'ın eski sevgilisi Meek Mill'in Kasım 2018'de Los Angeles'ta açılan Ceza Adalet Reformu Zirvesi'nde konuşmak için bir araya geldiği zamana atıfta bulunduğu düşünülmüştü. Kardashian ise, "Kocama anlayış gösterin, bipolar bozukluğu var" ifadelerini kullanarak West'i savunmuştu.

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