MAGAZİN

Kim Kardashian vücudunun kalıbını aldı! Şişesi hazır

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.04.2018 15:39 | Son Güncelleme

Bundan birkaç gün önce televizyon ikonu Kim Kardashian, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuş ve yeni çıkaracağı parfümün şişesinin vücudunun bir kopyası olacağını duyurmuştu.

Kim Kardashian vücudunun kalıbını aldı! Şişesi hazır

Çıplak bedenine uygulanan özel bir yöntemle vücudunun kalıbı alınan Kardashian o anlara ait detayları sosyal medya hesabından milyonlarca takipçisiyle paylaşmış ve yine dikkatleri üzerine çekmişti.

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37 yaşında olmasına rağmen dünya çapında tanınan bir marka olmayı başaran Kardashian ten rengi şişesinin tasarımının bitmiş halini yine sosyal medya hesabından paylaştı.

Son derece cesur ve cüretkar bir görünüme sahip olan şişesinin tasarımını büyük bir mutlulukla takipçilerine tanıtan Kardashian bu çıkışlarıyla magazin sayfalarında kendisine bolca yer buluyor.

kim-kardashian-twitter

Kim Kardashian vücudunun kalıbını böyle aldı.

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Kim Kardashian parfüm

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