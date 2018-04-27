Kim Kardashian vücudunun kalıbını aldı! Şişesi hazır

Çıplak bedenine uygulanan özel bir yöntemle vücudunun kalıbı alınan Kardashian o anlara ait detayları sosyal medya hesabından milyonlarca takipçisiyle paylaşmış ve yine dikkatleri üzerine çekmişti.

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37 yaşında olmasına rağmen dünya çapında tanınan bir marka olmayı başaran Kardashian ten rengi şişesinin tasarımının bitmiş halini yine sosyal medya hesabından paylaştı.

Son derece cesur ve cüretkar bir görünüme sahip olan şişesinin tasarımını büyük bir mutlulukla takipçilerine tanıtan Kardashian bu çıkışlarıyla magazin sayfalarında kendisine bolca yer buluyor.

Kim Kardashian vücudunun kalıbını böyle aldı.



