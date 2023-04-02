Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı, yok mu? Kim Milyoner Olmak İster ne zaman? 2 Nisan ATV yayın akışı

Kim Mİlyoner Olmak İster yarışması her pazar ekrana geliyor. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında uzun süre ara veren Kim Milyoner Olmak İster yarışması yerine geçtiğimiz haftalarda pazar günü Başım Belada dizisi yayınlanmıştı. Bu akşam yeni bölüm olup olmadığı araştırılıyor. İşte Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ile ilgili detaylar ve 2 Nisan 2023 ATV yayın akışı...
Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam yeni bölümü ile ATV ekranlarında yer alacak. İlgiyle takip edilen bilgi ve yarışma programı saat 20.00'de başlayacak.
07:30 ATV Hafta Sonu
10:00 Hidalgo'nun Hazinesi
11:25 Dizi TV
12:15 Kardeşlerim
15:55 Ateş Kuşları
18:45 ATV Ana Haber
19:15 Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:00 Kim Milyoner Olmak İster