Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı, yok mu? Kim Milyoner Olmak İster ne zaman? 2 Nisan ATV yayın akışı

Kim Mİlyoner Olmak İster yarışması her pazar ekrana geliyor. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında uzun süre ara veren Kim Milyoner Olmak İster yarışması yerine geçtiğimiz haftalarda pazar günü Başım Belada dizisi yayınlanmıştı. Bu akşam yeni bölüm olup olmadığı araştırılıyor. İşte Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ile ilgili detaylar ve 2 Nisan 2023 ATV yayın akışı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER BU AKŞAM VAR MI?

Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam yeni bölümü ile ATV ekranlarında yer alacak. İlgiyle takip edilen bilgi ve yarışma programı saat 20.00'de başlayacak.

2 NİSAN 2023 ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV Hafta Sonu

10:00 Hidalgo'nun Hazinesi

11:25 Dizi TV

12:15 Kardeşlerim

15:55 Ateş Kuşları

18:45 ATV Ana Haber

19:15 Nihat Hatipoğlu İle İftar

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

