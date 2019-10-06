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Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk ödülün sahibi olan Arda Ayten'in paylaşımı olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 16:22 | Son Güncelleme

Yeni sezonunun açılışını Kenan İmirzalıoğlu ile yapan Kim Milyoner Olmak İster'de, 1 milyonluk ödülü kazanarak geceye damga vuran yarışmacı Arda Ayten, paylaşımıyla olay oldu.

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk ödülün sahibi olan Arda Ayten'in paylaşımı olay oldu

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı 19 yaşındaki yarışmacı Arda Ayten,"On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında bu kelimelerden hangisi diğerinden daha az geçer?" sorusu soruldu.

Şıklarında Vatan, Kan, Toprak ve Yurt olan soruya doğru cevap olan "Toprak" yanıtını veren Arda Ayten, 1 milyonu kazandı.

TÜRK BAYRAKLI PAYLAŞIM

Yarışma tarihinde bir ilki gerçekleştiren ve bir gecede gündeme oturan Ayten, sosyal medya paylaşımıyla da takdir topladı. Instagram'ın hikaye kısmından Türk bayraklı bir paylaşım yapan Ayten, "Atatürk gençliği görev başında. Milli şairimizin ruhu şad olsun" notunu düştü.

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TAKİPÇİ SAYISINI İKİYE KATLADI

Bir anda Türkiye'nin gündemine oturan Ayten, sosyal medyada en çok konuşan isim olmuştu. Öte yandan genç yarışmacının 25 binlerde olan Instagram hesabı bir gün içinde 60 bine yükseldi. Adına sahte hesaplar açılan genç yarışmacı takipçilerini de uyarmayı ihmal etmedi.

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