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Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru ne zaman yayınlanacak?

DİZİ HABERLERİ  | 14.07.2019 09:31 | Son Güncelleme

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon liralık soruya açtırmayı başaran Arda Ayten'in yarışacağı programın yeni bölümü büyük heyecanla bekleniyor. Yarışmasının sunucusu Murat Yıldırım herkesin merak ettiği o soruya yanıt verdi.

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru ne zaman yayınlanacak?

ATV’nin en sevilen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster geçtiğimiz haftalarda final yapmıştı. En son yarışmacı olan Arda Ayten sayesinde 1 milyonluk soruya kadar ulaşılmış ve milyonluk soruyu açtırma hakkına ulaşılmıştı.

Bölümün son yarışmacısı Arda Ayten 1 milyonluk soruya ulaştı ancak süre yetmemişti. Herkes Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını ve 1 milyonluk sorunun ne zaman yayınlanacağını merak ediyor...

Herkes merakla o soruyu beklerken Kim Milyoner Olmak İster programı sezon finali yaptı.

Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon liralık soruyu açtırdı!Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon liralık soruyu açtırdı!

Murat Yıldırım, sosyal medya hesabından “Milyonluk soruyu açacak yarışmacıyı sezon sonuna sakladık” açıklamasında bulundu.

Kim Milyoner Olmak İster programının yeni bölümleri Pazartesi ve Cumartesi günleri yayınlanıyordu. Milyonluk soru yeni sezon bölümünde açıklanacak.

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