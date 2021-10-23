Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken 'Bizimkiler' sorusu! Yarışmacı bilemeyince çekildi

ATV'nin çok izlenilen ve beğenilen yarışma programlarından 'Kim Milyoner Olmak İster' her hafta olduğu gibi bu hafta Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicilerin karşısına çıktı.

Yeni günüyle izleyicilerin karşısına çıkan 'Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta yine yarışmacıların başarılı performansları yer aldı. Yayınlanan bu bölümde Berfu Saraydar isimli yarışmacı katıldı.

'BİZİMKİLER' SORUSUNDA ÇEKİLDİ

Efsane dizi 'Bizimkiler'in jenerik müziğinin sorulduğu soruyu bilememesi nedeniyle çekilen Saraydar, sosyal medyada tartışmaya neden oldu.

Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunu olan ve aynı üniversitede yüksek lisansını tamamlayan Berfu Saraydar, 25 yaşında ve yarışmaya Ankara'dan katıldı.

