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Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken 'Bizimkiler' sorusu! Yarışmacı bilemeyince çekildi

23.10.2021 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'nin çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster', yeni günüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla gerçekleşen yarışmada yeni sezonda büyük bir değişikliğe gidildi ve yarışmada para ağacı yenilendi. Yeni bölümde barajı geçen yarışmacılar 50, 100, 200 ve 400 bin TL gibi büyük ödüller için mücadele verdi.

ATV'nin çok izlenilen ve beğenilen yarışma programlarından 'Kim Milyoner Olmak İster' her hafta olduğu gibi bu hafta Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicilerin karşısına çıktı.

Yeni günüyle izleyicilerin karşısına çıkan 'Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta yine yarışmacıların başarılı performansları yer aldı. Yayınlanan bu bölümde Berfu Saraydar isimli yarışmacı katıldı.

'BİZİMKİLER' SORUSUNDA ÇEKİLDİ

Efsane dizi 'Bizimkiler'in jenerik müziğinin sorulduğu soruyu bilememesi nedeniyle çekilen Saraydar, sosyal medyada tartışmaya neden oldu.

Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunu olan ve aynı üniversitede yüksek lisansını tamamlayan Berfu Saraydar, 25 yaşında ve yarışmaya Ankara'dan katıldı.

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Kenan İmirzalıoğlu

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