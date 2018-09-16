Kim Milyoner Olmak İster'de elenen yarışmacı seyirciye sitem etti

Atv'deki Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde pilates eğitmeni olan Nilay Kanlıoğlu, beşinci soruda "Tavla oyununda zarlardan birinin üçlü, öbürünün ikili gelmesine ne ad verilir?" sorusuyla karşılaştı.

SORUYU BİLEMEYİNCE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Soruya yanıt vermek isteyen yarışmacı, 'düşeş, düse dubara, sebayüdü' şıkları arasında kararsız kaldı ve seyirci jokerini kullandı.

Seyircilerin yüzde 39'u 'düşeş' cevabını verince, yarışmacı seyircilere güvenip 'düşeş' şıkkını söyledi.

Sorunun doğru cevabının 'sebayüdü' olduğunu gören yarışmacı seyircilere sitem ederek gözyaşlarına tutamadı.

'BUNU BANA NEDEN YAPTINIZ?'

Bin TL alarak yarışmadan elenen yarışmacı, doğru cevabı tahmin edemeyen seyircilere; 'Bunu bana neden yaptınız?' diyerek sitem etti.

