Kim Milyoner Olmak İster’de ‘Fatih Akın’ sorusu! Yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster’de joker hakkını kullandı ama...

ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenilen ve beğenilen yarışma programlarından 'Kim Milyoner Olmak İster' her hafta olduğu gibi bu hafta Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicilerin karşısına çıktı.

Yeni günüyle izleyicilerin karşısına çıkan 'Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta yine yarışmacıların başarılı performansları yer aldı. Elif Üzgül, 6'ncı soruya kadar gelerek başarılı bir performans sergiledi.

JOKER HAKKINI KULLANDI AMA...

Yarışmacının karşısına 'Hangisi yönetmenliğini Fatih Akın'ın yaptığı bir filmdir?' sorusu çıktı. Telefon joker hakkını kullanan yarışmacı, soruya 'Kasımda Aşk Başkadır' cevabını verdi.

Soruya yanlış cevap veren Üzgül, yarışmadan iki bin lira alarak elendi.



