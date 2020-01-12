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  4. Kim Milyoner Olmak İster'de firavun fareleri sorusu merak uyandırdı

Kim Milyoner Olmak İster'de firavun fareleri sorusu merak uyandırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 09:52 | Son Güncelleme

Kim Milyoner Olmak İster yine sosyal medyaya damga vurdu. Yarışmada "Hangisi, sırtlanlarla diğerlerinden daha yakın akrabadır" sorusu herkes tarafından merak konusu oldu. Sorunun cevabı ise "firavun fareleri" olunca firavun fareleri Google trendlerine girdi.

Kim Milyoner Olmak İster'de firavun fareleri sorusu merak uyandırdı

Atv’nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla izleyicileri ekran başına kilitliyor. Yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor.

Son olarak yarışmaya katılan Ümmü Gülsüm adlı genç kadının konuşma engeli nedeniyle yarışmanın formatında değişiklik yapılması gündeme gelmişti. Aynı yarışmada "Hangisi, sırtlanlarla diğerlerinden daha yakın akrabadır?" sorusu da merak konusu oldu.

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan bu sorunun yanıtı Firavun fareleri idi. Firavun fareleri yarışmadan sonra en çok aratılan kelimeler arasında yerini aldı.

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Hangisi, sırtlanlarla diğerlerinden daha yakın akrabadır?

A: Kangurular

B: Firavun fareleri

C: Çakallar

D: Şempanzeler

Doğru cevap: B Firavun fareleri

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