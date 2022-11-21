MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kim Milyoner Olmak İster'de kafa karıştıran soru! Kenan İmirzalıoğlu tane tane anlattı

Kim Milyoner Olmak İster'de kafa karıştıran soru! Kenan İmirzalıoğlu tane tane anlattı

21.11.2022 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de kafa karıştıran bir soru gündeme geldi. Yarışmaya katılan yarışmacılardan Dilara Tayfun'a "Beşi beş kuruştan beş yumurta kaç kuruş eder?" sorusu soruldu. Sorunun yanıtından sonra oyuncu İmirzalıoğlu doğru cevabı tane tane anlattı.

Kim Milyoner Olmak İster'de kafa karıştıran soru! Kenan İmirzalıoğlu tane tane anlattı

Sorularıyla sık sık gündeme gelen Kim Milyoner Olmak İster'de kafa karıştıran bir soru yer aldı. Yeni bölümüyle dikkat çeken Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Dilara Tayfun, sorunun içerisinde bulunan doğru cevabı bulamayınca sosyal medyanın diline düştü.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Dilara Tayfun, 5 bin TL değerindeki dördüncü soruya kadar ulaştı.

vfhfh

Yarışmacının karşısına, 'Beşi beş kuruştan beş yumurta kaç kuruş eder?' sorusu çıktı.

1

Yarışmacı soruya 25 yanıtını verince sosyal medyada gündem oldu. Kenan İmirzalıoğlu ise sorunun içinde bulunan yanıtı (5) tane tane elleriyle göstererek anlattı. Yarışmacı, yarışmadan 2 bin TL alarak ayrıldı.

Sarışındı! Yeni imajını görenler şaştı kaldı Sarışındı! Yeni imajını görenler şaştı kaldı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tolga Güleryüz'ün son görüntüsü ortaya çıktı! Tolga Güleryüz'ün son görüntüsü ortaya çıktı!
Sosyal medyayı ayağa kaldıran sözler! Kadın -erkek herkesten tepki çektiSosyal medyayı ayağa kaldıran sözler! Kadın -erkek herkesten tepki çekti
Sadece 1 gün nişanlı kaldılar! Survivor aşıkları muradına erdiSadece 1 gün nişanlı kaldılar! Survivor aşıkları muradına erdi
Anahtar Kelimeler:
Kim Milyoner Olmak İster

En Çok Okunan Haberler

Oyuncuları taşıyan minibüs kaza yaptı: 3 ölü, 8 yaralı! Ceyhun Fersoy da yaralılar arasında

Oyuncuları taşıyan minibüs kaza yaptı: 3 ölü, 8 yaralı! Ceyhun Fersoy da yaralılar arasında

Hastane çalışanları karara tepki gösterdi: Asgari ücretle...

Hastane çalışanları karara tepki gösterdi: Asgari ücretle...

Pınar Deniz paylaştı! Ünlü oyuncu veda etti

Pınar Deniz paylaştı! Ünlü oyuncu veda etti

'Atatürk haddini bilseydi bugün biz burada oturamıyorduk' Hıncal Uluç'un bu sözleri çok konuşulmuştu!

'Atatürk haddini bilseydi bugün biz burada oturamıyorduk' Hıncal Uluç'un bu sözleri çok konuşulmuştu!

'Her şeyi bilen adam', Dünya Kupası finalini açıkladı!

'Her şeyi bilen adam', Dünya Kupası finalini açıkladı!

NASA o tarihi açıkladı! İnsanlığın kaderi değişecek

NASA o tarihi açıkladı! İnsanlığın kaderi değişecek

İlginizi Çekebilir

Fazla düşünme, sadece harekete geç

Fazla düşünme, sadece harekete geç

En sevdiğiniz yiyecek aslında sizi bitiriyor

En sevdiğiniz yiyecek aslında sizi bitiriyor

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Frene bas: İlerlemek için biraz daha düşün

Frene bas: İlerlemek için biraz daha düşün

Flört uygulamasında tanışıp her şeyini aldı! Canı dahil...

Flört uygulamasında tanışıp her şeyini aldı! Canı dahil...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.