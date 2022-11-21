Kim Milyoner Olmak İster'de kafa karıştıran soru! Kenan İmirzalıoğlu tane tane anlattı

Sorularıyla sık sık gündeme gelen Kim Milyoner Olmak İster'de kafa karıştıran bir soru yer aldı. Yeni bölümüyle dikkat çeken Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Dilara Tayfun, sorunun içerisinde bulunan doğru cevabı bulamayınca sosyal medyanın diline düştü.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Dilara Tayfun, 5 bin TL değerindeki dördüncü soruya kadar ulaştı.

Yarışmacının karşısına, 'Beşi beş kuruştan beş yumurta kaç kuruş eder?' sorusu çıktı.

Yarışmacı soruya 25 yanıtını verince sosyal medyada gündem oldu. Kenan İmirzalıoğlu ise sorunun içinde bulunan yanıtı (5) tane tane elleriyle göstererek anlattı. Yarışmacı, yarışmadan 2 bin TL alarak ayrıldı.



