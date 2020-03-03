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'Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan soru! 'Doğum yeri kısmında 'Sivaslı' yazan biri...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2020 14:14 | Son Güncelleme

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster dün akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soru, 'Nüfus cüzdanının doğum yeri kısmında Sivaslı yazan birinin memleketi hangi coğrafi bölgenin sınırları içerisindedir?' oldu. Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga soran soruya yarışmacı cevap vermekte zorlandı ve izleyicilerden birçok kişi sorunun cevabını yanlış tahmin etti.

'Kim Milyoner Olmak İster'in 872'nci bölümü, hem stüdyodaki yarışmacılara hem ekranları başındaki izleyicilere yine heyecan dolu anlar yaşattı.

Bir yarışmacıya yöneltilen 'Sivaslı' sorusu, bir anda arama motorlarında en çok aratılan sözcüklerden oldu. 15 bin TL barajı sonrası "Nüfus cüzdanının doğum yeri kısmında 'Sivaslı' yazan birinin memleketi hangi coğrafi bölgenin sınırları içerisindedir?" sorusu geldi.

Dikkat çeken sorunun cevapları arasında; 'Ege', 'İç Anadolu', 'Karadeniz' ve 'Doğu Anadolu' yer alıyordu. Kenan İmirzalıoğlu, yarışmacının zorlanması üzerine, "Soruyu tekrar okur musunuz? 'Sivas' değil, 'Sivaslı' yazıyor" şeklinde uyarıda bulundu.

Önce 'yüzde 50' ardından 'çift cevap' joker haklarını kullanan yarışmacı, 'Ege' yanıtı ile 30 bin TL ödüle hak kazandı. Ancak 'devam' diyen yarışmacı, bir sonraki soruda yanlış cevap verince 15 bin TL ile 'Kim Milyoner Olmak İster'den ayrıldı.


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