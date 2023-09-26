Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi gece! 5 milyonluk soruya ramak kaldı

ATV'nin büyük bir ilgiyle izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, yeni günü ve yenilenen ödül miktarıyla izleyicisinin karşısına çıkmaya devam ediyor.

Her bölümüyle büyük yankı uyandıran yarışmaya Ahmet Talha Dağlı isimli yarışmacı damga vurdu. Oldukça başarılı bir performans sergileyen Dağlı, 500 bin TL değerindeki soruyu bildi 1 milyon TL değerindeki soruyu açtırmaya hak kazandı.

Yarışmacının karşısına, "Türkiye'de başbakanlık veya cumhurbaşkanlığı yapmış bu dört kişiden hangisinin tam adı yanlış yazılmıştır?" sorusu çıktı.

Hem yarı yarıya, hem de çift cevap joker hakkını kullanan yarışmacı, 'C- Mahmut Turgut Özal' cevabıyla 500 bin TL'ye ulaştı.

1 MİLYONLUK SORUYU GÖRECEK!

Yarışmacı, 1 milyon liralık soruya kadar geldi. Yarışmacı bu soruya da doğru cevap verirse büyük ödülü görmeye hak kazanacak.

