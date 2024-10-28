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  4. Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı hayatının şokunu yaşadı! İstiklal Marşı sorusuna verdiği yanıt Oktay Kaynarca'yı şaşırttı!

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı hayatının şokunu yaşadı! İstiklal Marşı sorusuna verdiği yanıt Oktay Kaynarca'yı şaşırttı!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
28.10.2024 09:50
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Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde İstiklal Marşı'nın dizilerini karıştıran yarışmacı programa damga vurdu. Heyecanına yenik düşen yarışmacı doğru cevabı duyunca hayatının şokunu yaşadı.

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı hayatının şokunu yaşadı! İstiklal Marşı sorusuna verdiği yanıt Oktay Kaynarca'yı şaşırttı!

Oktay Kaynarca'nın ATV ekranlarında sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne İstiklal Marşı'nın dizilerini bilemeyen yarışmacı damga vurdu.

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Yarışmacıya, " 'İstiklal Marşı'nın birinci kıtasının kaçıncı dizesi 'O benimdir' ifadesiyle başlar?" sorusunu soran sunucu Oktay Kaynarca beklemediği bir yanıt aldı.

HEYECANINA YENİK DÜŞTÜ!

Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü şıklarının yer aldığı soruya yarışmacı heyecanına yenik düşerek 'üçüncü' şıkkını tercih etti. Oktay Kaynarca ise İstiklal Marşı'nı okudu ve doğru yanıtın 'Dördüncü' şıkkı olduğunu söyledi.

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Yarışmacı doğru cevabı duyunca hayatının şokunu yaşadı. "Biraz heyecanlandım. Sağlık olsun" diyerek 5 Bin TL'yle yarışmaya veda etti.

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı Oktay Kaynarca'yı çıldırttı! Tepkisi gündem oldu! Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı Oktay Kaynarca'yı çıldırttı! Tepkisi gündem oldu!
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