Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıların bilemediği basit soruları çözebilir misin?

"Bir dildeki sözlerin bütünü, söz dağarcığı, kelime hazinesi, kelime kadrosu" anlamına gelen kelime hangisidir? Gramer Vokabüler Libretto Literatür

"Adsız parmak" hangi parmağın diğer adıdır? İşaret parmağı Yüzük parmağı Serçe parmak Orta parmak

"Bizonlardan hoşlandık" diyen biri, anavatanı hangi iki kıta olan canlılardan hoşlandıklarını söylemiş olur? Kuzey Amerika ve Avrupa Okyanusya ve Afrika Güney Amerika ve Avustralya Antarktika ve Asya

Osmanlı Devleti'nde padişah divanı üyesi olan, antlaşma, berat, menşur, name ve fermanların başına tuğra çeken görevlilere ne ad verilirdi? Nişancı Defterdar Kazaz Alemdar

Yüz ölçümü en büyük olan Akdeniz adası hangisidir? Sicilya Malta Girit Kıbrıs

Bir kâsedeki 27 kaju fıstığının 9'u hariç hepsini yerseniz kâsede kaç kaju fıstığı kalır? 27 18 36 9

"Kakalak" hangisinin bir türüdür? Kuş Balık Sürüngen Böcek

Başrollerinde Münir Özkul ve Adile Naşit'in olduğu "Neşeli Günler" ve "Aile Şerefi" filmlerinin yönetmeni kimdir? Memduh Ün Orhan Aksoy Ertem Eğilmez Tunç Başaran

"Kesinlikle" anlamında kullanılan kelimenin doğru yazılışı nasıldır? Kesinkez Kesinkes Kesimkez Kesimkes