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Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıların bilemediği basit soruları çözebilir misin?

28.12.2022 00:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını duydun mu? Gerçi bu yarışmayı bilmeyen yok! Genel kültür ve güncel soruların sorulduğu yarışmada pek çok yarışmacı aslında gerçekten kolay sayılabilecek sorularda maalesef eleniyor. Peki sen de bazı yarışmacıların daha ilk soruda elendiği bölümlerde ekran başında fenalaşanlardan ve "Hayır bu sorunun cevabı bu değil!" diye evde bağıranlardan mısın?

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıların bilemediği basit soruları çözebilir misin?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacılarıyla birlikte yarışıyor ve bilgilerine güveniyorsan doğru yerdesin! Bakalım sen ilk soruda yanlış cevabı verip elenir miydin yoksa büyük ödüle yaklaşır mıydın?

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıların bilemediği basit soruları çözebilir misin?

"Bir dildeki sözlerin bütünü, söz dağarcığı, kelime hazinesi, kelime kadrosu" anlamına gelen kelime hangisidir?

Gramer
Vokabüler
Libretto
Literatür

"Adsız parmak" hangi parmağın diğer adıdır?

İşaret parmağı
Yüzük parmağı
Serçe parmak
Orta parmak

"Bizonlardan hoşlandık" diyen biri, anavatanı hangi iki kıta olan canlılardan hoşlandıklarını söylemiş olur?

Kuzey Amerika ve Avrupa
Okyanusya ve Afrika
Güney Amerika ve Avustralya
Antarktika ve Asya

Osmanlı Devleti'nde padişah divanı üyesi olan, antlaşma, berat, menşur, name ve fermanların başına tuğra çeken görevlilere ne ad verilirdi?

Nişancı
Defterdar
Kazaz
Alemdar

Yüz ölçümü en büyük olan Akdeniz adası hangisidir?

Sicilya
Malta
Girit
Kıbrıs

Bir kâsedeki 27 kaju fıstığının 9'u hariç hepsini yerseniz kâsede kaç kaju fıstığı kalır?

27
18
36
9

"Kakalak" hangisinin bir türüdür?

Kuş
Balık
Sürüngen
Böcek

Başrollerinde Münir Özkul ve Adile Naşit'in olduğu "Neşeli Günler" ve "Aile Şerefi" filmlerinin yönetmeni kimdir?

Memduh Ün
Orhan Aksoy
Ertem Eğilmez
Tunç Başaran

"Kesinlikle" anlamında kullanılan kelimenin doğru yazılışı nasıldır?

Kesinkez
Kesinkes
Kesimkez
Kesimkes

"Alt geçit" ile eş anlamlı olan kelime hangisidir?

Girçık
İnçık
Batçık
Düşçık

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Kim Milyoner Olmak İster Trivia Quiz

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