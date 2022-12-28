Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıların bilemediği basit soruları çözebilir misin?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını duydun mu? Gerçi bu yarışmayı bilmeyen yok! Genel kültür ve güncel soruların sorulduğu yarışmada pek çok yarışmacı aslında gerçekten kolay sayılabilecek sorularda maalesef eleniyor. Peki sen de bazı yarışmacıların daha ilk soruda elendiği bölümlerde ekran başında fenalaşanlardan ve "Hayır bu sorunun cevabı bu değil!" diye evde bağıranlardan mısın?
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