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Kim Milyoner Olmak İster'deki 'Leh' sorusu sosyal medyayı salladı!

ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan bir soru, 'Leh' kelimesinin hangi ülke vatandaşlarını tanımladığı konusunu tekrar gündeme getirdi. Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran soru, birçok kişinin 'Leh' kelimesinin anlamını araştırmasına neden oldu.

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'Leh' sorusu sosyal medyayı salladı!

Bilgi Yarışması Sorusu, 'Leh' Kelimesinin Kökenini ve Anlamını Gündeme Taşıdı

5 milyon TL’lik büyük ödülüyle heyecanı zirveye taşıyan Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara damga vurmaya devam ediyor. Dün akşam sorulan bir soru, sosyal medyada adeta fırtına estirdi. Yarışmacıya yöneltilen, "Hangi ülkede yaşayanlara 'Leh' denir?" sorusu, izleyicileri ekran başına kilitledi. Şıklar arasında Lihtenştayn, Macaristan, Polonya ve Romanya yer alırken, doğru cevap olan Polonya, birçok kişinin kafasını karıştırdı.

Kim Milyoner Olmak İster deki Leh sorusu sosyal medyayı salladı! 1

Sorunun ardından internet aramalarında 'Leh ne demek?', 'Leh hangi ülke vatandaşı?' gibi sorgulamalar hızla arttı. 'Leh' kelimesinin, Polonya vatandaşlarını tanımlamak için kullanılan bir ifade olduğu bilgisi, özellikle genç nesil tarafından yeni öğrenildi.

Kim Milyoner Olmak İster deki Leh sorusu sosyal medyayı salladı! 2

Sosyal medyada ise soruya yönelik esprili yorumlar ve paylaşımlar yapıldı. Birçok kullanıcı, 'Kim Milyoner Olmak İster?' sayesinde yeni bir bilgi öğrendiklerini ve bu tür soruların yarışmayı daha da ilgi çekici hale getirdiğini belirtti. Bazı kullanıcılar ise doğru cevabı bilmediklerini itiraf ederek, genel kültürlerini geliştirme konusunda motive olduklarını dile getirdi.

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Leh nerede yaşıyor? 'Leh' kelimesinin anlamı ve kökeniLeh nerede yaşıyor? 'Leh' kelimesinin anlamı ve kökeni

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Kim Milyoner Olmak İster
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