Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Avengers ve Chris Hemsworth sorusu

ATV ekranlarında yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de yine merak uyandıran sorular vardı. Yarışmacıların doğru yanıta ulaşmak için ter döktüğü sorular, ekran başındaki izleyiciler tarafından da büyük ilgiyle takip edildi.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısına yöneltilen "Avengers serisi sinema filmlerinde Chris Hemsworth hangi karakteri canlandırdı" sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. İşte o soru ve yanıtı…

Avengers serisi sinema filmlerinde Chris Hemsworth hangi karakteri canlandırdı?

a) Thor

b) Iron Man

c) Hulk

d) Doctor Strange

Doğru cevap: Thor

CHRİS HEMSWORTH KİMDİR?

Chris Hemsworth, 11 Ağustos 1983 tarihinde Avustralya, Melbourne'de Leonie ve Craig Hemsworth'un ortanca oğlu olarak doğmuştur. Luke Hemsworth veLiam Hemsworth adındaki kardeşi de oyuncudur. Avustralya, Sidney'de Amerikan İngilizcesi ile oyuncu yetiştiren Screenwise Film & TV Okulu'nda okudu. Çeşitli dizi filmlerde rol aldıktan sonra ilk defa 2009 yılında "Star Trek" filmiyle sinema dünyasına adım atmıştır.