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Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Avengers ve Chris Hemsworth sorusu

DİZİ HABERLERİ  | 21.06.2020 07:38 | Son Güncelleme

Avengers serisi sinema filmlerinde Chris Hemsworth hangi karakteri canlandırdı? sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu. Yarışmada bu sorunun sorulmasının ardından herkes Chris Hemsworth ismini merak etti.

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Avengers ve Chris Hemsworth sorusu

ATV ekranlarında yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de yine merak uyandıran sorular vardı. Yarışmacıların doğru yanıta ulaşmak için ter döktüğü sorular, ekran başındaki izleyiciler tarafından da büyük ilgiyle takip edildi.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısına yöneltilen "Avengers serisi sinema filmlerinde Chris Hemsworth hangi karakteri canlandırdı" sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. İşte o soru ve yanıtı…

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Avengers serisi sinema filmlerinde Chris Hemsworth hangi karakteri canlandırdı?

a) Thor

b) Iron Man

c) Hulk

d) Doctor Strange

Doğru cevap: Thor

CHRİS HEMSWORTH KİMDİR?

Chris Hemsworth, 11 Ağustos 1983 tarihinde Avustralya, Melbourne'de Leonie ve Craig Hemsworth'un ortanca oğlu olarak doğmuştur. Luke Hemsworth veLiam Hemsworth adındaki kardeşi de oyuncudur. Avustralya, Sidney'de Amerikan İngilizcesi ile oyuncu yetiştiren Screenwise Film & TV Okulu'nda okudu. Çeşitli dizi filmlerde rol aldıktan sonra ilk defa 2009 yılında "Star Trek" filmiyle sinema dünyasına adım atmıştır.

Dizi için Melbourne'danSydney'e taşındı, 2005 yılında Home and Away dizisindeki Kim Hyde rolü ile Avustralya'da en iyi genç erkek yetenek dalında Logie Ödülü aldı.

2011 yılında Marvel Comics'in süper kahramanı Thor'u canlandırdığı "Thor" filminde oynadı. Ayrıca 2012'de vizyona giren The Avangers filminde tekrar Thor'u canlandırdı.

Chris Hemsworth, 26 Aralık 2010 tarihinde oyuncu Elsa Pataky ile evlendi.

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