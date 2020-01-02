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  4. Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Müge Anlı sorusu!

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Müge Anlı sorusu!

DİZİ HABERLERİ  | 02.01.2020 11:29 | Son Güncelleme

Kim Milyoner Olmak İster'e Müge Anlı sorusu güldürdü. ATV'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de Müge Anlı sorusu geceye damga vurdu.

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Müge Anlı sorusu!

ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yılbaşı özel bölümüyle izleyicisi ile buluştu. Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde sorulan soruda dikkat çeken Müge Anlı detayı vardı.

Milyonerde yarışmacı Pelin hanıma yöneltilen "Çok zor bulunabileceği düşünülen bir şeyin birdenbire bulunmasını anlatan sözde, o şeyi nerede ararken nerede bulmaktan bahsedilir?" sorusu yöneltildi.

Sorunu şıkları şöyleydi:

kim-milyoner-olmak-isterde-damga-v-ZZ3g.jpg

A) Okyanusta ararken çölde
B) Kutupta ararken Ekvator'da
C) Gökte ararken yerde
D) Müge Anlı'da ararken Milyoner'de...

Sorunun şıklarında yer alan "Müge Anlı'da ararken Milyoner'de" cevabı Kenan İmirzalıoğlu dahil herkesi gülümsetti.


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