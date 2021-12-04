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  4. Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru! Herkes ters köşe oldu

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru! Herkes ters köşe oldu

04.12.2021 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'nin sevilen yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen "Kim Milyoner Olmak İster?" yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Yarışmanın bugün yayınlanan son bölümüne "Guinness Dünya Rekorlarına göre tıp tarihindeki en ağır insan kaç kiloydu?" sorusu damga vurdu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan, Türkiye'nin ve dünyanın en çok kazandıran bilgi yarışması programı "Kim Milyoner Olmak İster?", yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu.

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Pek çok farklı konuda sorularla yarışmacıların bilgisini sınayan ve karşılığında para ödülü veren Kim Milyoner Olmak İster'in bugün ekranlara gelen bölümünde "Guinness Dünya Rekorlarına göre tıp tarihindeki en ağır insan kaç kiloydu?" sorusu dikkat çekti.
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"Guinness Dünya Rekorlarına göre tıp tarihindeki en ağır insan kaç kiloydu?" sorusunun cevabı merak konusu oldu.

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Şıklar arasında, 635, 735, 835 ve 935 yer alıyor.
Doğru cevap 635 kilo

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Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru! Herkes ters köşe olduKim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru! Herkes ters köşe oldu
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