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Kim Milyoner Olmak İster'e Harun Çıtlak damga vurdu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 10:34 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmada Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencisi Harun Çıtlak 60 bin lira ödül kazandı. Harun Çıtlak sosyal medyada gündem oldu.

Kim Milyoner Olmak İster'e Harun Çıtlak damga vurdu!

Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında yarışan Harun Çıtlak herkesi kendine hayran bıraktı. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olan 20 yaşındaki genç konuşmaları ve hareketleriyle yarışmacının sunucusu ve ekran başında yarışmayı izleyen kişilerin beğenisini kazanmayı başardı.

125 bin TL’lik soruya kadar gelen ve başarılı bir performans gösteren Harun Çıtlak, 60 bin TL’nin sahibi oldu.

Kalp damar cerrahisinde ilerlemek isteyen Çıtlak doktorlukla ilgili "6 yaşından beri doktorluk isteyen bir çocuk parayı nerden bilsin. Benim için 1 lira o zaman en büyük paraydı. Çikolata alabiliyorsam yeterdi benim için. Baban hasta oluyor doktor iyileştiriyor. Yakının hasta oluyor doktor iyileştiriyor. Demek ki bu insanlar, bu amcalar, bu abiler çok önemli bir iş yapıyor ki bütün herkes onlara gidiyor. Ben bu düşüncelerle hep doktor olmak istemiştim. Mezun olursam ve doğu görevine gidersem ben yine mutsuz olmam. Çünkü orası da vatan toprağı. Burası da vatan toprağı. Bu ülkenin vatandaşına hizmet ettikten sonra Kars da Kars’tır. Hakkari de Hakkari’dir. İstanbul’da İstanbul’dur" ifadelerine yer verdi.

Yarışmacının bu konuşmaları hem stüdyodaki izleyiciler tarafından, hem de ekran başında izleyenler tarafından büyük beğeni topladı ve sosyal medyada çok konuşuldu.

SOSYAL MEDYADA DESTEK YAĞDI

Harun Çıtlak’a sosyal medyadan da büyük destek geldi. İşte bazı sosyal medya kullanıcılarının genç yarışmacı hakkında yorumu:

-Allah seni en iyi yerlere getirsin. Hem ahlaklı, hem efendi, hem bilgili,Kenan beyin dediği gibi böyle gençleri görmek geleceği görmek gibi.

-Zeki, inançlı tevekkül sahibi gençlerimizin de olması ne güzel. Allah yolunu açık etsin Harun...

-Cidden ülkenin böyle gençlere ihtiyacı var.Bir genç olarak kesinlikle takdir ettim.

-Örnek alınası gençlerde bugün... Bırakın ortalıkta dolanan çakma idolleri de dinleyin bu genci...

-Keşke daha fazla kazansaydın ama helal olsun sana çocuk bu para sana sonuna kadar helal...

-Ülkemizin senin gibi gençlere ihtiyacı var.. Besmeleyle başlayıp, şükür ile yarışmayı bitirdin. İlminle, bilginle, edebinle, imanınla bizlere umut ve örnek oldun doktor Harun...

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
sanki o 60 binlirayı kendim kazandım gibi sevindim helal olsun sana kardeşim senin gibi gençler görmek istiyoruz adam olmak için okuyan gençler
maşallah maşallah maşallah
Seyretmedim çok şey kaçırmışım. Yine de tebrikler
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