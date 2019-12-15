Kim Milyoner Olmak İster'e Harun Çıtlak damga vurdu!

Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında yarışan Harun Çıtlak herkesi kendine hayran bıraktı. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olan 20 yaşındaki genç konuşmaları ve hareketleriyle yarışmacının sunucusu ve ekran başında yarışmayı izleyen kişilerin beğenisini kazanmayı başardı.

125 bin TL’lik soruya kadar gelen ve başarılı bir performans gösteren Harun Çıtlak, 60 bin TL’nin sahibi oldu.

Kalp damar cerrahisinde ilerlemek isteyen Çıtlak doktorlukla ilgili "6 yaşından beri doktorluk isteyen bir çocuk parayı nerden bilsin. Benim için 1 lira o zaman en büyük paraydı. Çikolata alabiliyorsam yeterdi benim için. Baban hasta oluyor doktor iyileştiriyor. Yakının hasta oluyor doktor iyileştiriyor. Demek ki bu insanlar, bu amcalar, bu abiler çok önemli bir iş yapıyor ki bütün herkes onlara gidiyor. Ben bu düşüncelerle hep doktor olmak istemiştim. Mezun olursam ve doğu görevine gidersem ben yine mutsuz olmam. Çünkü orası da vatan toprağı. Burası da vatan toprağı. Bu ülkenin vatandaşına hizmet ettikten sonra Kars da Kars’tır. Hakkari de Hakkari’dir. İstanbul’da İstanbul’dur" ifadelerine yer verdi.