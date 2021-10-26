Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun eski aşkı Arka Sokaklar dizisinin yıldızı çıktı!

2016 yılında ünlü oyuncu Sinem Kobal ile dünyaevine giren yakışıklı oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun, Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği 'Melek Komiser' rolüyle akıllara kazınan güzel oyuncu Zeynep Beşerler ile geçmişte fırtınalı bir aşk yaşadığını biliyor muydunuz?

''KENAN'I GÖZÜM KAPALI SEVİYORUM!''

2003-2005 yılları arasında yayınlanan Alacakaranlık dizisinin setinde tanışan Kenan İmirzalıoğlu ve Zeynep Beşerler çifti, uzun yıllar mutlu bir beraberlik yaşamıştı. Kenan İmirzalıoğlu'na olan aşkını her fırsatta dile getiren Beşerler, daha önce verdiği bir röportajda ''Kenan'ı gözüm kapalı seviyorum'' demişti.

5 yıldan fazla bir süre aşk yaşayan çift, sık sık kavga ve ayrılık iddialarıyla gündeme geliyordu. Zeynep Beşerler ise İmirzalıoğlu ile devamlı burun buruna olduğunu, bu durumda kavganın kaçınılmazlığını vurguluyor ve ayrılık iddialarını yalanlıyordu.

ATEŞLİ SAHNELER HAKKINDA KONUŞMUŞTU

Zeynep Beşerler, Kenan İmirzalıoğlu'nun ateşli sahneleri hakkında yaptığı ''İnsanın içi burkuluyor, tuhaf oluyorsun'' yorumuyla adından söz ettirmişti.

Sevenleri, Zeynep Beşerler ve Kenan İmirzalıoğlu'nun evlilik haberini beklerken, çift ani bir şekilde yollarını ayırdı. Çiftin ayrılık sebebine dair ise çeşitli söylentiler dolaştı. İddialardan biri, Zeynep Beşerler'in 2010-2011 yılları arasında kadrosunda yer aldığı Aşk ve Ceza dizisindeki öpüşme sahnelerinin, sevgilisi Kenan İmirzalıoğlu'yu sinirlendirdiği yönündeydi.

İmirzalıoğlu ile 6 yıllık ilişkisi sonlanan Zeynep Beşerler'in, yıllar sonra yaptığı bir itiraf, ikilinin sevenlerini şaşırtmıştı. Beşerler, ''Kenan'dan ayrılınca kanadım kırıldı'' diyerek tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Zeynep Beşerler, 2013 yılında Emir İçgören ile evlendi. Beşerler'in, bu evlilikten bir oğlu oldu.

İmirzalıoğlu ise 2016 yılında meslektaşı Sinem Kobal ile nikah masasına oturdu. Kobal ve İmirzalıoğlu çiftinin, bu evlilikten bir kız çocukları dünyaya geldi.



