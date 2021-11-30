Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu’nun kayınvalidesi şaşırttı! Sinem Kobal’ın annesini gören ablası sanıyor

Kim Milyoner Olmak İster programının sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun kayınvalidesi görenleri şaşırttı. 2016 senesinde evlenen başarılı sunucu Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla sık sık gündeme geliyor.

KENAN İMİRZALIOĞLU'NUN KAYINVALİDESİNİ GÖRENLER İNANAMIYOR!

Çift, geçen Ekim ayında kızları Lalin'i kucaklarına almış ve ilk defa anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösteren Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, mutlu evlilikleriyle konuşulmaya devam ediyor. Ünlü çift bu defa Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal ile gündeme geldi.

Kobal'ın annesi Nuray Hanım, güzelliğiyle adeta sosyal medyayı salladı.

İşte Sinem Kobal'ın güzelliği ve genç görünümüyle şaşırtan annesi...



