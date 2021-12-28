MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kim Milyoner Olmak İster’in yarışmacısı izleyicileri güldürdü: Babasına kız isteyen tekim herhalde

Kim Milyoner Olmak İster’in yarışmacısı izleyicileri güldürdü: Babasına kız isteyen tekim herhalde

28.12.2021 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla izleyicilerin ekrana kilitleyen yarılma programı Kim Milyoner Olmak İster’de hem güldüren hem de duygulandıran anlar yaşandı. Kendi hayatını anlatan yarışmacı Mehmet Badıllı’nın babası İsmail Badıllı’nın evliliklerine dair komik anıları anlatarak seyirciyi güldürdü. Babasının 7 kez evlendiğini anlatan yarışmacı, altıncı eşini istemeye kendisinin gittiğini söyledi.

Kim Milyoner Olmak İster’in yarışmacısı izleyicileri güldürdü: Babasına kız isteyen tekim herhalde

Atv ekranlarının sevilen yarılması Kim Milyoner Olmak İster’de yine dikkat çeken anlar yaşandı. Şanlıurfalı şarkıcı İsmail Badıllı, yarışmacı olarak katıldığı Kim Milyoner İster’de unutulmaz anlar yaşattı. 30 bin TL’lik soruya kadar yükselen Badıllı, sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun, ailesiyle ilgili soru sorması üzerine hayat hikayesini anlatan Badıllı, hem duygulandırdı hem de güldürdü.

"ON EKMEĞİN ÜÇÜNÜ SİNİRDEN BEN YİYORUM"

Ağabeyi ölene kadar İstanbul’da 21 yıl sahnelere çıktığını dile getiren Badıllı, müziğe 16-17 yıl kadar ara verdiğini söyledi. Eşinin, ısrarıyla programa katıldığını belirten Badıllı, "Bu da benim için fırsat oldu, dönüm noktam oldu. Müziğe tekrar başladım. Şanlıurfa'ya yerleştim, şu an ufak bir dürümcü dükkânım var. Günde on ekmek satıyorum. Üçünü sinirden ben yiyorum, ikisini komşuya veriyorum beşini de satıyorum. İnşallah, sahnelere bomba gibi eserlerle döneceğim" dedi.

a

"BABAM ALTI DEFA EVLENMİŞ YEDİNCİ DEFA EVLENMEK İSTİYOR"

Babasının 6 defa evlendiğini de anlatan Badıllı, "Annem rahmetli olunca, babam yeniden evlendi. Ancak evlendiği bir sene sonra ölüyordu. Beşi öldü, altıncıyı istemeye ben gittim. 'Baba, sende bir iksir mi var ne var çözemedim bir yıldan fazlası olmuyor' dedim. O kadar çok eve gitmişiz ki aynı eve iki defa gitmişiz, haberimiz yok.

b

"BABASINA KIZ İSTEYEN TEKİM HERHALDE"

Kızın annesi, 'bunlar on beş gün önce yine gelmişti şimdi niye geldi' diyor. Bende 'baba biz bu eve gelmiştik' diyorum. Sonra birkaç eve daha gittik bir daha evlendi. O annemde rahmetli oldu. Şimdi 7'inci defa evlenmek istiyor. Oğluna kız isteyen çokta babasına kız isteyen tekim herhalde. Sizlere de selamları var isot gönderdi. Biz, İsmail Badıllı ve oğulları diye, 4 kardeşimle birlikte bir albüm yaptık. Rahmetli Muzaffer Badıllı kardeşimde vardı. Dünyada bir ilk" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yardım istedi! "Sizi ne kadar severim sayarım bilirsiniz fakat..."Yardım istedi! "Sizi ne kadar severim sayarım bilirsiniz fakat..."
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Ünlü oyuncudan korkutan haberÜnlü oyuncudan korkutan haber
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Nebati'den KDV açıklaması! "Piyasa yaptığımızı görünce..."

Bakan Nebati'den KDV açıklaması! "Piyasa yaptığımızı görünce..."

İki belediyeyi karşı karşıya getiren olay! İBB ihtarname gönderdi

İki belediyeyi karşı karşıya getiren olay! İBB ihtarname gönderdi

Haftanın maçında son dakika golü!

Haftanın maçında son dakika golü!

Vergi dairesi müdürü rüşvetten gözaltına alındı

Vergi dairesi müdürü rüşvetten gözaltına alındı

BDDK'dan 26 kişi hakkında suç duyurusu

BDDK'dan 26 kişi hakkında suç duyurusu

Türkiye'de ne kadar Omicron varyantı var? Bakanlık açıkladı

Türkiye'de ne kadar Omicron varyantı var? Bakanlık açıkladı

İlginizi Çekebilir

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Kız kardeşi ateşli pozlarıyla büyüledi! Bakan bir daha baktı

Kız kardeşi ateşli pozlarıyla büyüledi! Bakan bir daha baktı

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Alemin Kralı’nın Oben’i kış günü güneşlendi! Cesur paylaşım

Alemin Kralı’nın Oben’i kış günü güneşlendi! Cesur paylaşım

Üvey oğlu Üç Kuruş'un yıldızı çıktı! Gören şoke oldu

Üvey oğlu Üç Kuruş'un yıldızı çıktı! Gören şoke oldu

Faruk Tınaz'ın ölümünde skandal iddialar! Sigorta şirketi bile fark etmiş...

Faruk Tınaz'ın ölümünde skandal iddialar! Sigorta şirketi bile fark etmiş...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.