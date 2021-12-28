Kim Milyoner Olmak İster’in yarışmacısı izleyicileri güldürdü: Babasına kız isteyen tekim herhalde

Atv ekranlarının sevilen yarılması Kim Milyoner Olmak İster’de yine dikkat çeken anlar yaşandı. Şanlıurfalı şarkıcı İsmail Badıllı, yarışmacı olarak katıldığı Kim Milyoner İster’de unutulmaz anlar yaşattı. 30 bin TL’lik soruya kadar yükselen Badıllı, sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun, ailesiyle ilgili soru sorması üzerine hayat hikayesini anlatan Badıllı, hem duygulandırdı hem de güldürdü.

"ON EKMEĞİN ÜÇÜNÜ SİNİRDEN BEN YİYORUM"

Ağabeyi ölene kadar İstanbul’da 21 yıl sahnelere çıktığını dile getiren Badıllı, müziğe 16-17 yıl kadar ara verdiğini söyledi. Eşinin, ısrarıyla programa katıldığını belirten Badıllı, "Bu da benim için fırsat oldu, dönüm noktam oldu. Müziğe tekrar başladım. Şanlıurfa'ya yerleştim, şu an ufak bir dürümcü dükkânım var. Günde on ekmek satıyorum. Üçünü sinirden ben yiyorum, ikisini komşuya veriyorum beşini de satıyorum. İnşallah, sahnelere bomba gibi eserlerle döneceğim" dedi.

"BABAM ALTI DEFA EVLENMİŞ YEDİNCİ DEFA EVLENMEK İSTİYOR"

Babasının 6 defa evlendiğini de anlatan Badıllı, "Annem rahmetli olunca, babam yeniden evlendi. Ancak evlendiği bir sene sonra ölüyordu. Beşi öldü, altıncıyı istemeye ben gittim. 'Baba, sende bir iksir mi var ne var çözemedim bir yıldan fazlası olmuyor' dedim. O kadar çok eve gitmişiz ki aynı eve iki defa gitmişiz, haberimiz yok.

"BABASINA KIZ İSTEYEN TEKİM HERHALDE"

Kızın annesi, 'bunlar on beş gün önce yine gelmişti şimdi niye geldi' diyor. Bende 'baba biz bu eve gelmiştik' diyorum. Sonra birkaç eve daha gittik bir daha evlendi. O annemde rahmetli oldu. Şimdi 7'inci defa evlenmek istiyor. Oğluna kız isteyen çokta babasına kız isteyen tekim herhalde. Sizlere de selamları var isot gönderdi. Biz, İsmail Badıllı ve oğulları diye, 4 kardeşimle birlikte bir albüm yaptık. Rahmetli Muzaffer Badıllı kardeşimde vardı. Dünyada bir ilk" dedi.

